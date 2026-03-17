Dudamel no lo convocará; estelar fichaje del Cali será baja ante Santa Fe

Este martes inicia la fecha 12 en la presente edición de la Liga Betplay, la cual se desarrollará hasta el viernes 20 de marzo y tendrá dentro de sus partidos varios cruces interesantes, entre ellos el que será protagonizado por Deportivo Cali y Santa Fe.

El equipo dirigido por el técnico Rafael Dudamel buscará seguir por la senda de la victoria luego del triunfo 2-0 ante Cúcuta Deportivo, que marcó además el buen debut del estratega venezolano en su regreso al banquillo del cuadro ‘azucarero’.

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Dudamel tomó decisión con ‘Bebelo’ Reynoso para el duelo contra Santa Fe

Para el partido contra el equipo rojo de la capital del país, Rafael Dudamel no tendrá en cuenta a Emanuel Reynoso (uno de los grandes fichajes que tuvo el Deportivo Cali para este semestre), mediocampista de 30 años que recordemos sufrió una lesión muscular en el partido ante Nacional por la fecha 7 de la Liga BetPlay.

'Bebelo’ entonces sumará su quinto partido ausente con el Deportivo Cali, jugador que ya sumó entrenamientos con sus compañeros, pero que todavía no estaría 100 % recuperado para jugar un partido de alta exigencia.

"Reynoso está bien, viene trabajando con el resto del grupo, pero no lo podemos arriesgar, él tiene muchas ganas de volver", dijo Rafael Dudamel en la rueda de prensa previa al juego con Santa Fe.

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Gustavo Cuéllar sí podría tener acción con el Deportivo Cali

La última incorporación del equipo ‘azucarero’ fue el mediocampista Gustavo Cuéllar, quien ya tuvo entrenamientos con el club verde y podría estar en la convocatoria de Dudamel para el partido de este miércoles, jugador que acompañó al estratega venezolano en la rueda de prensa y habló de su felicidad por aportar al equipo donde surgió como profesional.

"Me siento muy feliz de volver a casa, estoy muy agradecido con el equipo, desde los 15 años que vine me trataron muy bien. Puedo aportar con mi experiencia en la parte táctica dentro y fuera de la cancha": aseguró Cuéllar.

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