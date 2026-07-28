Dudamel se refirió a Marino Hinestroza en Cali: “No me generé mucha ilusión”

Mucho se ha hablado del futuro de Marino Hinestroza, extremo de Vasco da Gama que tuvo grandes sensaciones en Atlético Nacional, pero que en su regreso a Brasil no pudo afianzarse de la mejor forma en Río de Janeiro. Hace algunos meses fue increpado por seguidores que le recriminaron por su flojo nivel.

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A partir de ese momento en el futuro de Marino Hinestroza apareció la posibilidad de volver a la Liga BetPlay con el interés de Atlético Nacional en repatriarlo, y Deportivo Cali. De hecho, el extremo estaba en la capital del Valle del Cauca a la espera de alguna novedad.

En entrevista con Zona Libre de Humo, Rafael Dudamel detalló que, aunque su nombre genera mucha expectativa, era difícil poder contar con Marino Hinestroza por temas de dinero que hacían cada vez más difícil que el vallecaucano saliera de Vasco da Gama, por lo menos no para firmar en la Liga BetPlay.

LA RESPUESTA DE RAFAEL DUDAMEL SOBRE MARINO HINESTROZA

Sin duda alguna, por los buenos semestres con Nacional, el fichaje de Marino Hinestroza da de qué hablar en cualquier institución de la Liga BetPlay para el segundo torneo del 2026. Cali estaba a la expectativa, pero, tanto Vasco da Gama como Rafael Dudamel le bajaron el dedo a esa opción.

Rafael Dudamel afirmó en Zona Libre de Humo que, “a ti te nombran a Marino Hinestroza y genera mucha expectativa, pero yo no me generé mucha ilusión porque el club brasilero había hecho una gran inversión y no me parecía cercana su llegada”.

El tema del dinero hace que el fichaje de Marino Hinestroza se complicara. Vasco da Gama no quería perder la plata que había pagado por el extremo y el Cali tendría que poner un dineral sobre la mesa para cerrar la contratación del vallecaucano para este segundo semestre.

De igual forma, Cali sigue buscando a un extremo. Rafael Dudamel indicó que, “ha sido complejo lo del extremo porque lo necesitamos nosotros y también los otros equipos, los que hemos buscado sus equipos no los han cedido". Marino Hinestroza tampoco podrá ser la solución.

VASCO DA GAMA RECHAZÓ OFERTA DEL DEPORTIVO CALI

Las pretensiones de Marino eran llegar al Deportivo Cali, club de su ciudad y con la aspiración de ser una de las grandes figuras del semestre en una institución que necesita cambiar de cara y aspirar por el título. Sin embargo, los esfuerzos de las partes fueron innecesarios.

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De acuerdo con la información de Zona Libre de Humo, “Marino Hinestroza no llegará al Deportivo Cali. El club hizo todos los esfuerzos económicos, el jugador tenía toda la intención de venir, pero Vasco da Gama se negó al préstamo”. Seguramente, el cuadro de Río de Janeiro estaba buscando una venta.

La oferta del Deportivo Cali no llegó a convencer las pretensiones de Vasco da Gama y Marino Hinestroza tendrá que esperar una nueva oferta en el futuro para poder salir del cuadro brasileño. Los cariocas esperan una propuesta que pueda cumplir con los anhelos del club.