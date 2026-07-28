Nacional pierde jugador por fractura que lo dejará afuera largo tiempo

Atlético Nacional vuelve a estar en el ojo del huracán en pleno inicio del Fútbol Profesional Colombiano en donde ya sumó minutos en la Copa Betplay derrotando a Tigres, pero en donde también llegó bastante desarmado en cuanto a su plantilla de jugadores.

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El 'verde paisa' ha dejado una deuda bastante grande a sus hinchas en cuanto a la conformación de su plantilla, ya que los refuerzos han sido pocos y las bajas más de las esperadas, no solo por el mercado de fichajes, sino también por las lesiones, en donde esta vez Elkin Rivero es el protagonista al presentar una fractura.

Elkin Rivero afuera de las canchas varias semanas por fractura

Bajo el mando de González se confirmó la salida de David Ospina, Juan Bauzá y Dairon Asprilla, y ahora el estratega bogotano estaría presentando problemas en cuanto a las lesiones que se presentan en pleno inicio de la competencia.

La escuadra 'verdolaga' hizo una buena pretemporada, regresó jugando contra Tigres en Copa Betplay obteniendo la victoria en la serie, pero sumando también una mala noticia, la lesión del joven mediocampista, Elkin Rivero.

El volante de 20 años comenzó una nueva temporada apoyado de Lucas González, quien está empeñado en potenciar las jóvenes promesas del club, pero por infortunio de Rivero llegó una fractura del segundo metatarsiano del pie derecho.

Esta delicada lesión traerá como consecuencia su ausencia de los terrenos de juego de alrededor de 7 semanas, trayendo problemas para lo que será el debut en Liga Betplay y las siguientes fases de la Copa Betplay.

Posibles fichajes de Nacional

Las directivas del club no se quedaron de brazos cruzados y siguieron buscando de manera exhaustiva las nuevas incorporaciones, en donde están los nombres de Andrés Reyes y Elías Cabrera.

Según se reveló, el conjunto 'verdolaga' ya tendría avances importantes con estos jugadores y los anunciaría próximamente. Mientras que la salida de la contratación de Santiago Moreno no se daría, razón por la cual tienen en la mira a un nuevo extremo.

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El 'verde paisa' se ha caracterizado por tener una de las canteras más prometedoras del FPC y también de los que realiza mejores movimientos en el mercado de fichajes, por lo que tendría pensado hacer el mismo proceso de internacionalización con el volante de primera línea Simón Rojas y al extremo José Escorcia.

Ambos jugadores brillaron con la Selección Colombia coronándose campeones en el Sudamericano Sub17 y esto podría llegar a facilitar el proceso, aunque por el momento no hay nada oficial.