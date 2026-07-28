Atacante 'top' que llegaría al Cali no pasó los exámenes médicos

Deportivo Cali sufrió un revés en el mercado de fichajes. El extremo argentino Leonardo Suárez, quien tenía adelantada su llegada al club, finalmente no vestirá la camiseta verdiblanca para el segundo semestre de 2026.

De acuerdo con varios comunicadores, la negociación se cayó a última hora, pese a que existía un acuerdo avanzado para concretar su incorporación al equipo vallecaucano.

Leo Suárez no pasó los exámenes médicos en el Cali

El periodista Felipe Sierra informó que los exámenes médicos del futbolista arrojaron resultados desfavorables, situación que impediría su incorporación inmediata a la competencia oficial.

Suárez, de 30 años, arrastraba una larga inactividad, pues lleva más de seis meses sin disputar un partido oficial, un factor que habría pesado en la decisión final del club.

La caída de la operación representa la pérdida de un refuerzo importante para el Deportivo Cali, que busca fortalecer su plantilla con el objetivo de regresar a los cuadrangulares semifinales tras varios torneos de bajo rendimiento.

Leo Suárez ha jugado en equipos grandes, España y México

A lo largo de su carrera, Leonardo Suárez ha vestido las camisetas de Boca Juniors, Villarreal, Real Valladolid, Mallorca, Club América, Santos Laguna, Pumas UNAM y Estudiantes de La Plata.

La noticia se conoció el mismo día en que Deportivo Cali anunció un principio de acuerdo con Carlos Bacca, quien está a la espera de superar los exámenes médicos y completar los trámites para convertirse en nuevo delantero del equipo.

Por ahora, se espera que en los próximos días el Deportivo Cali emita un pronunciamiento oficial sobre la frustrada llegada de Leonardo Suárez y sobre los siguientes movimientos del club en el mercado de fichajes.