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Deportivo Cali

Dudamel y la "amargura" luego de la derrota de Cali ante Medellín

Rafael Dudamel, técnico de Deportivo Cali, destacó algunos aspectos en su equipo, a pesar de perder ante Medellín.
Daniel Zabala
Rafael Dudamel.
Rafael Dudamel. // @DeportivoCaliCP

Deportivo Cali sufrió su primera derrota en la Liga BetPlay - II de 2026 al caer este sábado 1 de agosto en condición de visita ante Deportivo Independiente Medellín.

El equipo 'azucarero', a pesar de demostrar un alto rendimiento al generar importantes opciones de gol, no contó con la efectividad necesaria para marcar.

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"Amargura"

Al término del partido, Rafael Dudamel, director técnico de Deportivo Cali, reconoció estar con amargura al no poder sumar.

"Hicimos un partido bueno y nos vamos con amargura por el momento en el que recibimos el gol", dijo.

Dudamel también aseguró que rescatará los aspectos positivos que le dejó el encuentro de cara a la continuidad de la Liga BetPlay.

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"La amargura no me va a empañar o quitar el sentimiento de tantas cosas correctas que hemos hecho, cada partido me deja sensaciones de momentos y acciones que podemos seguir fortaleciendo", agregó.

¿Polémica por el gol?

Rafael Dudamel también se refirió a las dudas que le dejó el gol de Medellín, ya que reclamó una supuesta mano de Diego Moreno.

"Tengo mis dudas si el balón se desliza o no en el antebrazo al momento en el que controla", dijo.

Aspectos para destacar y qué mejorar

Finalmente, Dudamel explicó que el partido le dejó "cosas" para destacar, pero también dejó claro que Cali debe mejorar en la definición.

"Hay muchas cosas para destacar y también para mejorar, me voy con mucha amargura, sé que hay muchas cosas que podemos seguir repitiendo y aún nos queda mucho por delante", afirmó.

"Hay que finalizar, así vamos a estar más cerca de sumar y ganar", puntualizó.

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