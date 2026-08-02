Dudamel y la "amargura" luego de la derrota de Cali ante Medellín

Deportivo Cali sufrió su primera derrota en la Liga BetPlay - II de 2026 al caer este sábado 1 de agosto en condición de visita ante Deportivo Independiente Medellín.

El equipo 'azucarero', a pesar de demostrar un alto rendimiento al generar importantes opciones de gol, no contó con la efectividad necesaria para marcar.

"Amargura"

Al término del partido, Rafael Dudamel, director técnico de Deportivo Cali, reconoció estar con amargura al no poder sumar.

"Hicimos un partido bueno y nos vamos con amargura por el momento en el que recibimos el gol", dijo.

Dudamel también aseguró que rescatará los aspectos positivos que le dejó el encuentro de cara a la continuidad de la Liga BetPlay.

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"La amargura no me va a empañar o quitar el sentimiento de tantas cosas correctas que hemos hecho, cada partido me deja sensaciones de momentos y acciones que podemos seguir fortaleciendo", agregó.

¿Polémica por el gol?

Rafael Dudamel también se refirió a las dudas que le dejó el gol de Medellín, ya que reclamó una supuesta mano de Diego Moreno.

"Tengo mis dudas si el balón se desliza o no en el antebrazo al momento en el que controla", dijo.

Aspectos para destacar y qué mejorar

Finalmente, Dudamel explicó que el partido le dejó "cosas" para destacar, pero también dejó claro que Cali debe mejorar en la definición.

"Hay muchas cosas para destacar y también para mejorar, me voy con mucha amargura, sé que hay muchas cosas que podemos seguir repitiendo y aún nos queda mucho por delante", afirmó.

"Hay que finalizar, así vamos a estar más cerca de sumar y ganar", puntualizó.