VIDEO - ¿Era mano? Así fue el gol que le dio la victoria a Medellín sobre Cali

Deportivo Independiente Medellín logró un agónico triunfo 1-0 sobre Deportivo Cali este sábado 1 de agosto en partido válido por la fecha 2 de la Liga Betplay - II que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.

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Así fue el gol de Medellín contra Cali

La anotación que le dio los tres puntos a Medellín se registró en el minuto 90+2 y dejó una importante polémica.

Diego Moreno anotó, luego de controlar el esférico en el borde del área de Cali, tras una serie de rebotes.

Justo cuando la pelota estaba en el aire, Moreno sorprendió al saltar e imponer su cuerpo sobre la defensa vallecaucana, para entrar al área y justo antes de ser presionado sorprender con un remate de derecha.

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Después de la pelota cruzara la línea del arco que defendió Pedro Gallese y se convirtiera en gol, los integrantes del cuerpo técnico de Deportivo Cali y los jugadores protestaron, ya que pareciera que el balón le había pegado en la mano al mediocampista.

Sin embargo, el VAR revisó la acción y luego de algunos minutos convalidó la anotación.

Con esta anotación, Deportivo Independiente Medellín asumió el liderato de la Liga BetPlay al llegar a seis unidades, mientras que Cali se quedó con solo tres puntos.