Medellín logró agónica victoria sobre Cali en la fecha 2 de la Liga BetPlay

Deportivo Independiente Medellín logró este sábado 1 de agosto una importante victoria en la fecha 2 de la Liga BetPlay - II de 2026 al derrotar 1-0 a Deportivo Cali en duelo disputado en el estadio Atanasio Girardot.

El equipo antioqueño se impuso gracias a la anotación logada por Diego Moreno en el minuto 90+1.

En el primer tiempo, Deportivo Cali sorprendió al Deportivo Independiente Medellín al tener mayor posesión del balón y generar las opciones de gol más claras.

Sin embargo, los azucareros no tuvieron la eficacia necesaria para marcar.

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Por otro lado, Deportivo Independiente Medellín no pudo imponer su localía y con nómina mixta tuvo que esforzarse más de la cuenta para evitar las acciones de riesgo.

Deportivo Cali generó mayor peligro por la banda izquierda, por donde aparecieron figuras como Andrés Stiven Rodríguez, Edwin Velasco, Juan Ignacio Dinneno y Johan Martínez.

Aunque los vallecaucanos llegaron a la zona de riesgo, los remates se estrellaron en los defensas rivales o fueron atajados por Eder Chaux.

Por Medellín, la única acción de peligro se registró en el minuto 45 y tuvo como protagonista al mediocampista argentino Agustín Martegani, quien filtró un pase para Yony González, pero el disparo del delantero fue atajado por Pedro Gallese.

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Pálido segundo tiempo

En el segundo tiempo el ritmo del partido disminuyó. Deportivo Independiente Medellín supo controlar las arremetidas de Deportivo Cali y contó con mayor control del esférico.

Con Didier Moreno, Jeison Medina, John Montaño y Esneyder Mena como revulsivos, los antioqueños pudieron tener más posesión de la pelota y hasta generar acciones de riesgo.

Por otro lado, Deportivo Cali no pudo mantener la intensidad y a pesar de incluir a Nicolás Benedetti en el centro de la cancha, no contó con posibilidades para anotar.

Cuando parecía que el encuentro terminaba igualado, Diego Moreno, en una acción individual, le dio la victoria al conjunto poderoso.

Luego de una serie de rebotes, Moreno controló el balón en el borde del área y sin perder tiempo sacó un certero remate de derecha que superó la resistencia de Pedro Gallese.

Con este resultado, Deportivo Independiente Medellín llegó a seis puntos, mientras que Cali quedó con tres.

En la próxima fecha, los antioqueños visitarán a Deportes Tolima el martes 4 de agosto a partir de las 6:15 de la tarde.

Los vallecaucanos se medirán el jueves 6 de agosto en casa con Águilas Doradas.