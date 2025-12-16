Final Liga BetPlay: si Tolima golea a Junior, ¿hay penaltis o alargue?

La final de la Liga BetPlay 2025-II entra en su capítulo definitivo este martes 16 de diciembre, cuando Deportes Tolima reciba a Junior en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.
El partido de ida dejó una ventaja clara para el conjunto barranquillero, que se impuso 3-0 con dos goles de José David Enamorado y uno de Bryan Castrillón.
Posibles escenarios en la final Tolima vs Junior
Ante ese panorama, la gran pregunta es qué ocurre si Tolima logra una goleada en la vuelta y cómo se define el título.
Si el equipo pijao gana por tres goles de diferencia, igualará la serie en el marcador global y el campeón se definirá directamente mediante una tanda de penaltis, sin tiempo extra.
En cambio, si Tolima gana por uno o dos goles, el título quedará en manos de Junior gracias a la ventaja obtenida en la ida.
Junior también será campeón si gana el partido de vuelta o si el compromiso termina empatado en Ibagué.
La única manera en la que Tolima será campeón en los 90 minutos es si gana por cuatro goles o más en la final de vuelta.
Tolima y Junior, ¿a Libertadores?
Cabe recordar que el campeón de la Liga BetPlay asegurará un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que el subcampeón tendrá competencia internacional distinta: Tolima iría a fase previa de Libertadores y Junior, en caso de ser segundo, disputará la fase previa de la Copa Sudamericana.