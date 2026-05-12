Millonarios rompería el mercado de fichajes para el segundo semestre

Los aficionados de Millonarios se encuentran muy pendientes de lo que será el mercado de fichajes del club para el segundo semestre, teniendo en cuenta la pobre presentación que tuvo el equipo en los primeros seis meses del año, donde quedó eliminado de la liga y dejó una mala sensación entre todos sus aficionados.

Ante la difícil situación y la relación que se tiene con los aficionados en la actualidad, la junta directiva del cuadro azul tendría en carpeta a uno de los jugadores que ha dejado huella en el FPC y que sería la bomba que tendría el cuadro azul para romper el mercado de fichajes en el segundo semestre.

Duván Vergara interesa a Millonarios

Según dio a conocer Adrián Magnoli, periodista deportivo, Millonarios tendría un interés por tener dentro de sus filas para el segundo semestre a Duván Vergara, actual jugador de Racing y que podría retornar al fútbol colombiano, teniendo en cuenta los rumores que se dan a conocer desde el país gaucho.

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“Me dieron un nombre que es más de gusto. Duván Vergara (…) Me dijeron que gusta mucho en Millonarios y es Duván Vergara. Tener en cuenta que es solo un interés. Es un nombre que está en carpeta”, fueron las declaraciones del periodista sobre el rumor.

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Cabe mencionar que durante las últimas semanas comenzó el rumor de que el delantero colombiano tendría una leve posibilidad de regresar al América de Cali, lugar donde ha pasado sus mejores años y que también estaría interesado en un posible retorno del atacante.

Millonarios comienza a mover el mercado de fichajes

Luego de lo sucedido en la liga, las directivas de Millonarios comienzan a mover el mercado de fichajes, pues no solo Duván Vergara es el que se encuentra en carpeta, pues también se conoció que el equipo azul estaría interesado en Wuilker Faríñez, Joan Parra y otros arqueros.

Aunque son muchos los rumores, lo único cierto es que Millonarios estaría buscando entre alrededor de 5 a 6 refuerzos, todo dependiendo de los jugadores que salgan de la institución azul en este mercado de fichajes, donde se espera que salgan 4 jugadores que acaban contrato.