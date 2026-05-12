Millonarios FC comenzó con pie derecho su camino en la Copa Betplay 2026 luego de vencer 1-0 a Llaneros FC en el estadio Metropolitano de Techo, resultado que le permitió ascender en la tabla del Grupo B y meterse de lleno en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

Millonarios: Tabla de posiciones del Grupo B en Copa Betlpay tras la victoria contra Llaneros

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico albiazul encontró la diferencia gracias a la experiencia y efectividad de Leonardo Castro, quien volvió a aparecer en un momento clave para darle tranquilidad a Millonarios en un partido cerrado y de alta intensidad.

Desde el inicio, el ‘Embajador’ asumió el protagonismo del compromiso y buscó imponer condiciones con la posesión del balón y la presión alta sobre la salida de Llaneros. Aunque el equipo bogotano tuvo varias aproximaciones en la primera mitad, la defensa visitante logró resistir durante varios minutos.

Sin embargo, la insistencia de Millonarios terminó dando resultados en el segundo tiempo. Leonardo Castro aprovechó un espacio dentro del área y definió con categoría para marcar el único gol del encuentro, desatando la celebración de los aficionados presentes en Techo.

Tras el triunfo 1-0 en Techo, Millonarios llegó a tres puntos en el Grupo B

Con esta victoria, Millonarios llegó a tres puntos en el Grupo B y escaló a la segunda posición de la tabla, igualando en unidades a Llaneros, aunque con un partido menos disputado. El conjunto de Villavicencio se mantiene líder gracias a una mejor diferencia de gol.

La clasificación parcial del grupo quedó con Llaneros primero con tres puntos y diferencia de gol de +2, seguido por Millonarios con tres unidades y diferencia de +1. Más atrás aparecen Patriotas Boyacá con dos puntos, Boyacá Chicó con uno y Atlético FC también con una unidad.

1. Llaneros — PJ: 2 | DG: +2 | PTS: 3

2. Millonarios — PJ: 1 | DG: 1 | PTS: 3

3. Patriotas — PJ: 2 | DG: 0 | PTS: 2

4. Boyacá Chicó — PJ: 1 | DG: 0 | PTS: 1

5. Atlético — PJ: 2 | DG: -3 | PTS: 1