Millonarios recibió buena noticia para el segundo semestre: sonríe Michaloutsos

Mucho se ha hablado de lo que será el segundo semestre de Millonarios en la Liga BetPlay con la necesidad de definir varios aspectos. Uno de ellos, el cuerpo técnico, que por ahora está Fabián Bustos, quien tiene contrato hasta final del 2026 y que no piensa en moverse ante las ofertas que ha recibido.

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Para el 2026-II, Fabián Bustos ya ha dejado claro que hay que reforzar al equipo pensando en regresar a las fases finales y para seguir en la Copa Sudamericana si clasifica a los octavos de final del torneo o a los Play-Offs para seguir con vida en el certamen.

Entre las posiciones que quiere reforzar Fabián Bustos son nada más ni nada menos que en la portería con la posibilidad de que Guillermo De Amores salga de la institución junto con Diego Novoa. La urgencia pasará a ser concretar a un guardameta y ese sería Joan Parra con el que habría tenido algunas conversaciones.

Además del arquero, suenan otras posiciones y una es la del extremo, dado que se irá Jorge Cabezas Hurtado y que Julián Angulo no ha dado la talla como se esperaba. Ese candidato es nada más ni nada menos que Jefry Zapata de Once Caldas. Soin embargo, el club recibió la mejor noticia para arrancar el 2026-II.

LA BUENA NOTICIA QUE RECIBIÓ MILLONARIOS LLEGÓ DESDE PERÚ

Fabián Bustos estaba en los planes de Universitario de Deportes para regresar al cuadro peruano, dado que el conjunto ‘Crema’ se quedó sin Javier Rabanal. Bustos se ha encargado de negar cualquier posibilidad de salir de Millonarios porque tiene contrato y lo quiere cumplir.

Además de esto, Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios tiene confianza plena en el entrenador argentino para lo que resta del 2026. La idea es que pueda sellar el paso a los octavos de final de Copa Sudamericana y que pase a la segunda fase de la Copa BetPlay.

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Ariel Michaloutsos, que ha ratificado a Fabián Bustos junto con directivos, presidente y máximo accionista deben estar felices por la confirmación de que Universitario de Deportes ya definió a su nuevo entrenador. Se trata del experimentado Héctor Cúper.

Bajo ese panorama, Millonarios y Fabián Bustos seguirán de la mano, por lo menos para lo que queda de este año con grandes retos por delante en busca de afianzarse en la dirección técnica ‘Embajadora’. Universitario cumplió ya con el anhelo de encontrar a un entrenador y dejará al cuadro bogotano tranquilo con Bustos dentro del banquillo.

EL RETO DE FABIÁN BUSTOS CON MILLONARIOS

Con la continuidad de Fabián Bustos, Millonarios tiene grandes desafíos que pueden marcar la extensión del contrato del argentino, o bien, que podrían ser determinantes para una posible salida del entrenador en un futuro dependiendo de los resultados.

Y es que, el entrenador tendrá que afrontar la Copa Sudamericana en la segunda mitad del 2026 en octavos de final si llegan a clasificar. Sumar de a tres contra Sao Paulo en la siguiente fecha será determinante en esa necesidad de sellar el paso a los octavos de final.

Además, tendrá que sellar la clasificación para las fases finales de la Liga BetPlay 2026-II. Millonarios no logró llegar a esa instancia de cuadrangulares semifinales en el segundo semestre del 2025 y tampoco en el primero del 2026 con el sistema de Play-Offs.

También compiten en la Copa BetPlay en la primera fase de la competencia en la que tendrán que sellar la clasificación para la segunda instancia para verse las caras con los clubes de primera división y del ascenso que sí clasificaron a las fases finales en los respectivos torneos.

EL GRUPO DE MILLONARIOS EN LA COPA BETPLAY

Millonarios debutará en la Copa BetPlay 2026 contra Llaneros en condición de local en el Metropolitano de Techo. El sistema del campeonato de Copa junta a los 12 y ocho clubes eliminados de la Liga y del Torneo. La primera instancia cuenta con fase de grupos para clasificar a la segunda fase con los clubes que sí clasificaron en la máxima categoría y en el ascenso.

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Tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa BetPlay, Millonarios tendrá que enfrentar a Llaneros, Patriotas, Boyacá Chicó y finalizará contra Atlético FC. Todo arrancará el lunes 11 de mayo y terminará a finales del mes para definir a los clasificados para las semifinales.