Segundo técnico que saldría de su equipo en la Liga BetPlay

Cúcuta Deportivo ha tenido un irregular rendimiento en su regreso a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano. Después de cuatro fechas de la Liga BetPlay, el conjunto 'motilón' registra dos puntos, luego de dos empates y dos derrotas.

En las últimas horas se ha dado a conocer que en el conjunto nortesantandereano se está analizando la continuidad o no de Nelson 'rolo' Flórez como director técnico.

A pesar de haber conseguido el ascenso y tener el respaldo de los directivos, la permanencia de Flórez estaría en duda, principalmente por el majeo que le ha dado al grupo de jugadores y a algunos problemas internos.

Extraoficialmente se ha informado que el entrenador tampoco estaría de acuerdo con que al argentino Lucas Ríos se le haya reintegrado al plantel, después de que se haya anunciado su salida del club.

¿Cúcuta ya le tendría reemplazo al 'Rolo' Flórez?

En medio de las dudas por la continuidad de Nelson 'rolo' Flórez, en La Fm Más Fútbol se dio a conocer que Jorge Peralta podría ser encargado como técnico de Cúcuta Deportivo.

Próximos partidos de Cúcuta Deportivo

Fecha 5 - Sábado 7 de febrero

Águilas Dorada Vs Cúcuta Deportivo

Fecha 6 - Martes 10 de febrero

Cúcuta Deportivo Vs Medellín

Fecha 7 - Martes 17 de febrero

Alianza Vs Cúcuta

Fecha 8 - 23 de febrero

Cúcuta Deportivo Vs Deportes Tolima