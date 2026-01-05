River Plate busca un defensa central y ofertaría por un colombiano

River Plate ya comenzó a moverse en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026 y una de sus prioridades pasa por reforzar la zona defensiva, específicamente la posición de defensor central.

Según informaron periodistas cercanos al entorno del Millonario, la dirigencia analiza varias alternativas y entre los nombres que aparecen en carpeta figura el del colombiano Willer Ditta.

El zaguero, actualmente al servicio de Cruz Azul de México, ya habría sido sondeado previamente por River Plate, que ahora estudia la posibilidad de avanzar con una oferta formal por el futbolista nacido en Ibirico (Cesar).

Con 27 años, Ditta se ha consolidado como uno de los defensores más regulares del conjunto cementero desde su llegada en julio de 2023, logrando continuidad y protagonismo en el once titular.

Su buen rendimiento en la Liga MX le permitió, además, ser tenido en cuenta por la Selección Colombia, lo que aumentó su visibilidad en el mercado internacional.

Desde el entorno del jugador se espera que en los próximos días haya mayor claridad sobre esta posibilidad, que representaría un salto importante en la carrera de Ditta y un escenario favorable de cara a una eventual convocatoria al Mundial de 2026.

Números de Willer Ditta en 2025

En el segundo semestre de la temporada 2025, el defensor colombiano disputó 22 partidos en la Liga MX, recibió cinco tarjetas amarillas y fue parte del plantel que se consagró campeón de la Copa de Campeones.

Ditta ya cuenta con experiencia en el fútbol argentino, pues defendió los colores de Newell’s Old Boys de Rosario entre 2022 y 2023, etapa en la que dejó buenas sensaciones.

Trayectoria de Willer Ditta, jugador en la órbita de River

A lo largo de su carrera, Willer Ditta ha militado en Barranquilla FC, Junior, Newell’s Old Boys y Cruz Azul, mientras que River Plate espera concretar varias incorporaciones para ser protagonista tanto en el torneo local como en la Copa Conmebol Sudamericana de 2026.