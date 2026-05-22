Edwin Cardona dijo si se piensa retirar de Nacional: "Se aproximan muchas cosas"

Edwin Cardona ha perdido protagonismo en la nómina titular de Atlético Nacional; sin embargo., el mediocampista aún juega un rol importante dentro del plantel, que está a puertas de conseguir una nueva final en el fútbol profesional colombiano.

Edwin Cardona desmiente que se retira: "uno puede sumar de muchas maneras"

En atención a medios de comunicación el referente verdolaga comentó cuál es su situación como jugador profesional: "¿Quién no va a querer jugar? Soy un jugador que le gusta competir, le gusta estar jugando, pero bueno, sabemos que el técnico obviamente es el que decide y obviamente uno siempre va a estar acá a disposición".

El ex América de Cali y Boca Juniors fue enfático en asegurar que espera aportar en todo momento a que la institución alce un nuevo trofeo: "uno puede sumar de muchas maneras y lo que sí estoy seguro es que estamos aportando cada día más al club, que es lo que el beneficio de todo esto, entonces me siento muy tranquilo. siempre lo he dicho donde me toque, hoy me está tocando desde el banco, pero en los minutos que he entrado siempre he trato de aportar lo mejor al equipo".

Tolima podría arrebatarle la ilusión de alcanzar la final: "Creo que en el fútbol nada está escrito. Tú cuando enfrentan un partido de esos por más de pronto de que vengas de perder son cosas de ánimos y yo creo que tienen un gran equipo, un gran entrenador, es un equipo que juega muy bien a la pelota y yo creo que nos van a ahorrar nada en una semifinal tú no te puedes ahorrar".

En medio del buen ambiente y el clima de concentración el ídolo verdolaga fue preguntado por el énfasis que hace a puertas de terminar su carrera: "No, porque no sé hasta donde Dios me dé la oportunidad de seguir jugando al fútbol, de poder seguir disfrutando acá en el club que soy hincha, que amo. Así que nada. Mira uno de pronto otras cosas, persona como Titi, como Matías, que uno de pronto le aporta mucho a ellos, a los que vienen, tenemos que saber en qué rol podemos apoyar y más en un club como este.

Cardona desmiente que se retira: "trataré de disfrutar esto al máximo hasta que Dios me de la oportunidad"

El eje creativo y capitán del equipo tendría contrato hasta el 31 de diciembre de este año: "cuando me toque jugar daré lo mejor de mí, cuando me toque estar afuera como me toca de pronto, este semestre, aportar la experiencia en partidos que uno pueda saber que el juego se ve de otra manera, yo la verdad estoy muy tranquilo y sé que se aproximan muchas cosas para nuestra vida, obviamente por la edad, por lo que la gente dice, pero trataré de disfrutar esto al máximo hasta que Dios me de la oportunidad".

Ante la pregunta: - ¿Puede ser la oportunidad para despedirse con título?, Edwin Cardona agregó entre risas: "Sí, sí, pero todavía no me voy a retirar".

El diez prosiguió: "Me siento muy orgulloso, porque a mí también en mi época me tocó también ser así, debutar con 16 años, creo que jugué como uno de los jugadores más jóvenes en debutar en el fútbol colombiano y en este club tenía jugadores como Galván, como Aldo, Giovanni Moreno. Entonces yo creo que uno aprende de eso y de pronto uno piensa, de pronto que a uno le va a pasar la edad. Ahorita estoy en una edad en la que puedo sumar mucho en la carrera de ellos”.