El jugador de la Selección Colombia Sub 17 logró mostrarse en el Sudamericano de la categoría y ahora se muestran los frutos de su trabajo, el futbolista de Atlético Nacional cambiará de equipo, su rumbo, en Europa.

Colombiano Samuel Martínez firmó por cinco años con equipo de la Premier

Samuel Martínez, una de las mayores promesas del fútbol colombiano, ya tendría definido su futuro en Europa. Luego de despertar el interés de varios clubes de élite tras su destacada participación en el Mundial Sub-17, el mediocampista creativo será nuevo jugador de Liverpool FC, equipo que alcanzó un acuerdo con Atlético Nacional para quedarse con sus derechos deportivos.

Aunque el joven volante todavía no ha debutado oficialmente en el profesionalismo con el conjunto antioqueño, su talento llamó rápidamente la atención de los principales departamentos de scouting del continente. De acuerdo con versiones cercanas a la negociación y registros especializados, el club inglés desembolsará un millón de euros por el futbolista, quien firmará un contrato por cinco temporadas una vez alcance la mayoría de edad.

La operación ha generado sorpresa entre aficionados y analistas debido al bajo valor de la transferencia frente al enorme potencial que se le atribuye al jugador.

Martínez estuvo en carpeta de Asenal, Manchester City, Chelsea y Bayern Munich

El nombre del colombiano estuvo en carpeta de varios gigantes europeos. Clubes como FC Bayern Munich, Borussia Dortmund, Arsenal FC, Chelsea FC, Manchester City FC y Tottenham Hotspur FC siguieron de cerca su evolución durante los últimos meses.

La idea es que el futbolista pueda debutar con el primer equipo de Atlético Nacional durante el segundo semestre de 2026, acumulando experiencia y rodaje competitivo antes de dar el salto definitivo al fútbol europeo.

En Liverpool consideran que Martínez reúne condiciones técnicas y físicas ideales para proyectarse a largo plazo dentro de la institución. Su visión de juego, capacidad de asociación y personalidad dentro del campo lo convierten en uno de los talentos juveniles más prometedores del país, motivo por el cual el club de Anfield decidió adelantarse a varios de sus competidores en la carrera por ficharlo.