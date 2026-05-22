¿Cuáles son los problemas judiciales de Sebastián Villa? Polémica en la Selección Colombia

Sebastián Villa es uno de los futbolistas mas sonados del momento, el jugador de Independiente de Rivadavia fue incluido en la prelista de la Selección Colombia para ir al Mundial. La opinión pública se ha hecho sentir, especialmente en redes sociales, con voces en contra y a favor del llamado del extremo de 30 años con líos judiciales en Argentina.

Néstor Lorenzo quiere a Villa en la Selección: opinión pública se opone a su convocatoria

El jugador parece ser del gusto del entrenador argentino, a quién ya lo ha querido acercar al equipo tricolor. Ha sido importante en Tolima, Boca Juniors e Independiente de Rivadavia. Además, tendría a su favor un vinculo cercano con algunos de los jugadores de la interna del grupo, como es el caso de Juan Fernando Quintero.

La última noticia que se supo fue la de la solicitud del cuerpo técnico de la Selección Colombia a Independiente Rivadavia para que libere de manera inmediata a Sebastián Villa para tenerlo durante estos últimos entrenamientos en Medellín y luego en Bogotá.

Bajo esa solicitud y ese pedido de Néstor Lorenzo, Independiente Rivadavia le dará el permiso a Sebastián Villa de viajar de manera inmediata a Colombia. Villa viajará desde Caracas con destino a Bogotá. El plan es que no regrese a Mendoza junto con toda la delegación argentina.

¿Por qué Sebastián Villa está libre si fue acusado en Argentina? Condiciones para su libertad

La polémica del jugador comenzó a finales de abril del 2020, cuando se formalizó una denuncia por parte de su, por entonces novia, Daniela Cortés, quien lo acusó de maltrato físico, ella alegó que el extremo colombiano actuó con agresividad bajo efectos del alcohol.

A mediados de mayo del 2022, el futbolista colombiano fue acusado por segunda vez en su carrera profesional de violencia de género y agresión sexual por Tamara Doldán (Hechos que supuestamente sucedieron en junio de 2021).

Según la fiscal Vanesa González se encuentra probado el delito de abuso sexual con acceso carnal en el caso de Daniela Cortés. El 2 de junio de 2023 la Justicia Argentina condenó a Villa a dos años y un mes de prisión condicional por la primera causa penal.

En Argentina, las penas menores a 3 años suelen ser de cumplimiento condicional, permitiendo al acusado permanecer en libertad mientras cumpla con ciertas reglas de conducta. Las condiciones para que Villa este en libertad pasan son no acercarse a la víctima y realizar tratamientos psicosociales.

Boca Juniors decidió separarlo de las convocatorias del plantel profesional pero no le rescindió el contrato. El 21 de octubre de 2025 Sebastián Villa fue absuelto por el cargo de abuso sexual en la segunda causa.