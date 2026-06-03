El antecedente que podría ayudar a Nacional a remontar la final vs Junior

Nueva final de la Liga BetPlay 2026-I con la presencia del Junior de Barranquilla y Atlético Nacional que se vieron las caras en un vibrante duelo en el que los locales salieron con mucha intensidad desde el primer segundo del compromiso. Calcaron lo hecho hace seis meses cuando se midieron con el Deportes Tolima.

Alfredo Arias es un especialista en este tipo de finales y lo demostró con el Junior. En el segundo semestre del 2025 ya lo demostraron con los tolimenses. El primer juego en Barranquilla fue un 3-0 gracias a una noche de inspiración por parte de José David Enamorado que marcó un doblete y fue la gran figura de ese compromiso.

Nacional no tuvo ninguna jugada clara en estos primeros 90 minutos y tendrá que sacar un resultado ideal en la vuelta. En el Estadio Atanasio Girardot junto con su afición, necesitarán del aliento de todos los seguidores, de la concentración y de un juego perfecto para remontar. Sin embargo, esto ya había pasado enfrentando al elenco barranquillero en una final.

EL ANTECEDENTE QUE ILUSIONA A ATLÉTICO NACIONAL DESPUÉS DEL DURO GOLPE VS JUNIOR

Sin duda alguna, Junior fue superior y Nacional, el líder de la tabla de reclasificación no estuvo a la altura. Fue muy superado en 90 minutos en un duelo en el que no tuvieron ninguna chance clara de romper los ceros. Los locales fueron una tromba para guiar y adelantar el título.

Este resultado recuerda bastante al del segundo semestre del 2004 cuando Junior y Atlético Nacional se vieron las caras en la final. Todo arrancó en Barranquilla con la superioridad local gracias a un 3-0 por los goles de Leonardo Rojano, Hayder Palacios y Roberto Peñaloza.

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Sin embargo, aunque parecía que ya todo estaba definido, Nacional evitó una vergonzosa final con el resultado que dejaron en el Estadio Atanasio Girardot. Los verdolagas arrancaron ganando en la vuelta con Edixon perea y Aquivaldo Mosquera para acercarse a la remontada.

Martín Arzuaga descontó, Aquivaldo Mosquera puso el tercero, Carlos Díaz y Héctor Hurtado el cuarto y el quinto gol. Sobre el final, Walter Ribonetto marcó el segundo para los barranquilleros, resultado que llevó todo a la definición desde el punto penal.

LOS PENALES NO REPRESENTARON EL ESFUERZO DE NACIONAL

Hace 22 años, Nacional hizo todo el esfuerzo para lograr acercarse al marcador que tuvieron en el primer partido en Barranquilla. En el global empataron, pero en los penales no pudieron sacar el resultado ideal. Fue un 4-5 a favor de Junior que se quedó con una nueva estrella.

Ese esfuerzo del 5-2 y de empatar la serie en el marcador global con el 5-5 no fue suficiente. Todo se tuvo que definir desde los lanzamientos del punto penal y en esa vía no pudieron sacar la victoria y el título. Sin embargo, esta instancia de definición sí le ha dado la ventaja al cuadro verdolaga en otras dos finales que ha disputado con el Junior en anteriores torneos.

LO QUE NECESITA NACIONAL EN MEDELLÍN PARA SER CAMPEÓN

Un golpazo duro que recibieron en condición de visitante contra el Junior de Barranquilla. Un 3-0 que ya podría empezar a definir el bicampeonato del elenco atlanticense, pero en una final ante Nacional nada está escrito, y menos cuando se jugará en el Estadio Atanasio Girardot.

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Con estadio a reventar seguramente el lunes 8 de junio, Nacional necesita ganar por tres goles para igualar el marcador global y llevar todo a los lanzamientos desde el punto penal. Para ser campeones sin la necesidad de llevar todo al manchón penal, tendrán que golear por cuatro anotaciones.

De hecho, el marcador que siempre ha estado presente en estas finales entre Nacional y Junior ha sido el empate en el marcador global. En todas las ediciones han definido en los penales. Los barranquilleros han ganado una de esas finales y los antioqueños las otras dos.