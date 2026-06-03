Nacional vs Junior: ¿Cuándo se juega la vuelta de la final de Liga BetPlay 2026-I?

Un partido muy similar a lo que se vio en el segundo semestre del 2025 con Junior de Barranquilla y Deportes Tolima en una serie que arrancó en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y que los locales sacaron adelante gracias a un José David Enamorado que firmó el título con un doblete. En ese primer sorbo, todo terminó con un 3-0.

Ahora el protagonista que sufrió la misma dosis en el primer partido de la final de la Liga BetPlay 2026-I fue nada más ni nada menos que el gran líder de la fase regular, Atlético Nacional. Esta vez no estuvo José David Enamorado, pero fue Luis Fernando Muriel el que dejó su sello con dos goles para encaminar la victoria y la posibilidad del título.

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Atlético Nacional nunca tuvo una oportunidad real para sacar un buen resultado, diferente al 0-4 con el que superaron al Junior en el todos contra todos. Fue un monólogo del elenco atlanticense que aprovechó la inseguridad de Harlen Castillo para romper los ceros desde temprano. Todo se definirá en Medellín, pero ya parece decisivo este marcador de 3-0.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL PARTIDO DE VUELTA ENTRE ATLÉTICO NACIONAL VS JUNIOR?

Idealmente, la Liga BetPlay 2026-I iba a terminar el sábado 6 de junio. Era lo que se presupuestaba a pocos días de que empiece el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México con la presencia de la Selección Colombia. Había que correr y por eso se jugaron Play-Offs y no cuadrangulares.

Sin embargo, Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor dejó claro que por la necesidad de dar un tiempo por el partido de Colombia vs Jordania el domingo 7 de junio y que, tanto Nacional como Junior tuvieran el tiempo necesario para descansar antes de la vuelta, la programación cambió.

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La Dimayor sentenció que el lunes festivo 8 de junio se definirá al campeón del primer semestre en la Liga BetPlay. Nacional tendrá que respetar la casa y acercarse al resultado. Tendrá que ganar por tres goles de diferencia para igualar la serie y definir todo en penales, o una diferencia de cuatro para poder remontar y arrebatar un título que ya está muy a favor de los atlanticenses.

Así las cosas, todo se definirá el lunes 8 de junio de la siguiente manera:

Lunes 8 de junio

Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla

Hora: 5:00 P.M.

Estadio Atanasio Girardot

LA REMONTADA QUE NECESITA NACIONAL PARA GANAR EL TÍTULO

A lo largo de los 90 minutos, Nacional estuvo demasiado incómodo en el terreno de juego. Desde Harlen Castillo que estuvo muy inseguro a la delantera conformada por Alfredo Morelos que no tuvo ninguna chance de crear peligro. Los verdolagas tendrán que hacer un juego más que perfecto en condición de local.

No es algo que ya haya hecho Nacional, pues, al club no se le puede dar por muerto en esta serie, pero el 3-0 deja muy preocupado a una institución que llegó a este duelo con la necesidad de sacar un buen resultado.

Nacional no pudo, pero ya sabe lo que es remontar una serie de este tipo cuando, justamente con Junior lo hicieron en el 2004, pero finalmente perdieron desde el punto penal. Quedan 90 minutos y los antioqueños tendrán que estar concentrados desde el primer minuto para sacar la diferencia e igualar todo o remontarlo para gritar campeón.