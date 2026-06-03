Junior aplastó a Nacional con goleada en la final de ida de la Liga Betplay

Se jugaron los primeros 90 minutos de la final de la Liga Betplay de apertura y dejó un resultado bastante sorpresivo en el marcador, en el cual Junior de Barranquilla logró imponerse en el Romelio Martínez con un contundente marcador de 3-0.

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El equipo comandado por Alfredo Arias sacó un resultado a favor que muy pocos se esperaban, en donde logró brillar Bryan Castrilón y Luis Fernando Muriel, quien se reportó con un nuevo doblete en su carrera que deja la serie prácticamente sentenciada.

Junior ganó por goleada el partido de ida de la final de la Liga Betplay

Apenas sobre los 7 minutos llegó la apertura del marcador luego de una rápida transición en donde Cristian Barrios estrelló el balón con el travesaño, pero dentro del área se encontraba Bryan Castrillón para definir de pierna derecha.

La velocidad de Castrillón y la movilidad de Muriel complicaron constantemente a al cuadro 'verdolaga' y se evidenció con el segundo golpe en el marcador. El otro tanto llegó al minuto 35 luego de una jugada individual de Guerrero, quien desbordó por el área y mandó el centro para que definiera de pierna derecha Luis Fernando Muriel.

En el segundo tiempo, cuando mejor parecía reaccionar el visitante, una infracción dentro del área terminó en penal a favor del conjunto tiburón. Muriel se paró frente al balón al minuto 52 y repitió la fórmula, remate preciso de pierna derecha y celebración ante una afición completamente entregada.

La gran figura de la noche fue Luis Fernando Muriel, autor de un doblete que acerca a Junior al título, aunque Bryan Castrillón también brilló con su desequilibrio y el gol que abrió el camino de la victoria. Ahora, Nacional necesitará una remontada histórica en el Atanasio Girardot si quiere evitar que el conjunto barranquillero levante una nueva corona del fútbol colombiano.

¿Cuándo es la final de vuelta de la Liga Betplay entre Junior y Nacional?

Se jugaron los primeros 90 minutos de la final de la Liga Betplay entre Junior y Nacional y, a pesar del resultado que se dio en el Romelio Martínez, todavía queda un partido completo en donde podría pasar de todo.

Falta el compromiso que se llevará en el Estadio Atanasio Girardot, donde el 'verde paisa' espera hacer respetar su casa como lo hizo en el transcurso de todo el torneo e internar darle la vuelta al marcador el lunes 8 de junio sobre las 8:00 de la noche.