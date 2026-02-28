El 'Arriero' no 'cobra': Once Caldas es segundo en la Liga Betplay

El Once Caldas de Hernán Darío Herrera confirmó su gran momento en la Liga BetPlay 2026-I con una victoria contundente frente a Boyacá Chicó, en un partido que evidenció la diferencia de presente entre ambos equipos.

Desde el inicio, el conjunto albo impuso condiciones con un dominio absoluto en todas las líneas. La presión alta, la circulación rápida y la constante búsqueda ofensiva arrinconaron a su rival, que encontró en el arquero Emiliano Denis a su principal figura para evitar una goleada aún mayor. Jugadores como Dayro Moreno, Jefry Zapata y Luis Felipe Gómez generaron múltiples aproximaciones, reflejando la superioridad local.

Hernán Darío Herrera: "fuimos superiores en todo el terreno de juego y sobre todo en la zona de ellos"

El marcador comenzó a tomar forma en la primera mitad. Tras varios avisos, Zapata abrió la cuenta luego de aprovechar un rebote dentro del área, y minutos más tarde amplió la ventaja con un certero cabezazo. Antes del descanso, Dayro Moreno se encargó de convertir desde el punto penal, sellando un 3-0 que ya parecía definitivo.

Para el complemento, el ritmo bajó ligeramente, aunque Once Caldas mantuvo el control del juego. Boyacá Chicó intentó reaccionar con aproximaciones aisladas, incluyendo un tiro libre de Yesus Cabrera que se estrelló en el travesaño, pero nunca logró inquietar seriamente a Joan Parra.

El equipo de Herrera administró la ventaja con inteligencia, sin renunciar al ataque, pero con mayor equilibrio en defensa: “Yo creo que fue un primer tiempo muy bien jugado por parte del Once, donde fuimos superiores en todo el terreno de juego y sobre todo en la zona de ellos”, aseguró el enternador.

Aunque las opciones claras disminuyeron en el segundo tiempo, el dominio nunca estuvo en discusión: “atacamos por todos lados, hicimos posesión de balón, atacamos por banda, atacamos por la mitad”, agregó.

Dayro Moreno llegó a 172 goles y se convirtió en el máximo goleador del Once Caldas

El cierre del encuentro tuvo un componente especial. En los minutos finales, un nuevo penal le permitió a Dayro Moreno marcar su gol 172, y convertirse en el máximo goleador del equipo y desatar la celebración en el estadio, consolidando su condición de referente absoluto del equipo.

Con este triunfo, Once Caldas se mantiene en la pelea por los primeros lugares y ratifica su candidatura en el campeonato: “en el segundo, ellos me hacen unas modificaciones donde ganaron un poquito el medio, pero ya hago el cambio de un volante ofensivo por uno de marca y yo creo que ahí mejoramos mucho”.

El equipo de Manizales es segundo en la Liga luego de nueve fechas y a la falta de disputarse algunos compromisos de la jornada, a pesar de la victoria y los detractores el DT envió un saludo de respeto a la hinchada: “Creo que es bueno ganar, corregir ganando. Ahora seguimos para Cali y lo que me faltó ahora de pronto esta semana lo trabajaremos para que no me pase en Cali, sobre todo cuando se bajó un momento en el segundo tiempo”.