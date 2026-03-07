El brasileño Marcus Vinicius fue inscrito a último momento por un equipo de la Liga BetPlay

El brasileño Marcus Vinicius será nuevo jugador del Deportivo Pereira luego de ser inscrito a último momento por el equipo matecaña en la Liga BetPlay 2026-I.

La información fue revelada este sábado por el periodista Julián Capera, quien señaló que el club ya adelantó el proceso de inscripción del futbolista mientras se ultiman los detalles finales para concretar su contratación.

El delantero de 29 años viene de actuar con Independiente Medellín, equipo con el que terminó su vínculo recientemente y quedó como agente libre, situación que facilitó su posible llegada al conjunto pereirano.

Vinicius es un atacante con amplio recorrido en el fútbol colombiano, donde ya ha tenido pasos por varios clubes y ha logrado consolidarse como un delantero con experiencia en el campeonato local.

Recorrido de Marcus Vinicius en el fútbol colombiano

En el país vistió las camisetas de Independiente Santa Fe, Tigres FC y Atlético Huila, antes de su más reciente etapa con Independiente Medellín.

Su carrera también incluye experiencias internacionales. El atacante jugó en Grêmio Desportivo Prudente en Brasil y en el Busaiteen Club de Baréin, ampliando así su trayectoria fuera de Colombia. De hecho, Marcus Vinicius es naturalizado bareiní y ha jugado con la selección de se país.

Además, tuvo un paso por el fútbol asiático al militar en el Jeonbuk Hyundai Motors, uno de los clubes tradicionales de Corea del Sur y habitual protagonista en las competiciones continentales de ese país.

Para Deportivo Pereira, la posible llegada de Marcus Vinicius representa una alternativa ofensiva en un momento complejo de la temporada, marcado por dificultades administrativas que en su momento le generaron problemas para inscribir jugadores.

Se espera que en los próximos días el club oficialice el fichaje del delantero brasileño, quien se convierte en una de las apuestas del equipo para mejorar su rendimiento en lo que resta de la Liga BetPlay.