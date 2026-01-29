El Cali de Gamero vuelve a sufrir: derrota en la última ante Águilas

Empieza a llegar a su fin la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026 de apertura en la que fueron justamente Águilas Doradas y el equipo del profesor, Alberto Gamero, los protagonistas de un gran espectáculo deportivo que le terminó dando la victoria a la escuadra antioqueña.

El partido fue uno de los más esperados de la jornada, pues ambos equipos llegaban con la necesidad de sumar puntos para escalar posiciones en la tabla y empezar con buen pie el torneo. Sin embargo, fue nuevamente la escuadra 'azucarera' la que se terminó quedando con las "manos vacías" tras estar a pocos segundos de rescatar un "punto de oro".

Lea también Santa Fe negocia con un lateral que fue pretendido por Nacional y Medellín

Águilas Doradas venció a Cali en el último minuto

Águilas Doradas, tras un arranque difícil con un empate y una derrota en las primeras fechas, buscaba su primer triunfo del campeonato. Por su parte, Deportivo Cali llegaba con aspiraciones claras de consolidarse en la parte alta de la clasificación, tras un reciente triunfo frente a Independiente Medellín en condición de local.

El partido estuvo marcado por un ritmo intenso desde el silbatazo inicial. Águilas Doradas, jugando en casa, buscó imponer su estilo con presión alta y transición rápida al ataque, lo cual le rindió frutos justo sobre el minuto 51 con la anotación de Jorge Luis Rivaldo.

En la segunda parte Cali, sufrió por partida doble, ya que aunque logró empatar el marcador con el gol de Felipe Aguilar, también sufrió la expulsión de Andrés Correa y, posteriormente, el tanto de Frank Lozano sobre el minuto 90+6 para dejar escapar el empate.

La victoria le da un impulso importante a Águilas Doradas, en un momento en el que el equipo necesitaba puntos y confianza para afrontar la temporada. El triunfo ante Cali no solo representa sus primeros tres puntos en el torneo, sino también una muestra de carácter y determinación.

En otras noticias: No se puede jugar con esa cancha de El Campín

Próximo partido de Cali en la Liga BetPlay

El siguiente reto de Alberto Gamero comandando al cuadro 'azucarero' será enfrentándose al actual líder, Deportivo Pasto. Este duelo lo jugarán en condición de local el domingo 1 de febrero sobre las 16:10 hora Colombia.