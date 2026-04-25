Deportivo Pereira consiguió una victoria de enorme valor este sábado al imponerse 1-0 a Atlético Nacional, en compromiso correspondiente a la fecha 18 de la Liga. El cuadro matecaña aprovechó jugar gran parte del partido con un hombre más y celebró su primer triunfo como local en el campeonato, resultado que además fortalece sus aspiraciones de clasificación. Perdió el lider contra el colero.

El colero le ganó al líder, Nacional: Así fue el primer triunfo del Pereira en la Liga

El único gol del encuentro llegó muy temprano, al minuto 13, gracias a una brillante acción individual de Jordy Monroy. El lateral apareció por el costado derecho y sacó un potente remate, muy escorado, que se clavó en la escuadra derecha y dejó sin opciones al arquero verdolaga. Fue una definición de alta calidad que desató la celebración en las tribunas.

Nacional, que ya tenía asegurado el primer lugar del todos contra todos, intentó reaccionar tras el golpe inicial. Sin embargo, el panorama se complicó antes del descanso con la expulsión de Juan Rengifo en el tiempo de adición de la primera mitad. La tarjeta roja dejó al conjunto antioqueño con diez jugadores y obligó a replantear el partido para la etapa complementaria.

Con superioridad numérica, Pereira administró mejor los tiempos y buscó ampliar la ventaja. Nacional, pese a la desventaja, no renunció al ataque y tuvo algunas aproximaciones. La más clara fue un cabezazo de Alfredo Morelos dentro del área, pero el delantero no logró dirigirlo entre los tres palos. Más adelante, Marlos Moreno también probó desde media distancia, aunque su disparo salió desviado.

Nacional, pese a la derrota, mantiene intacta su condición de líder con 40 puntos

El equipo risaraldense mostró orden defensivo y supo controlar los intentos visitantes en el tramo final. Cada recuperación de balón fue celebrada por la afición, consciente de la importancia del resultado en esta recta decisiva del torneo.

Pereira sumó tres puntos fundamentales y gana confianza de cara a la última jornadas y rompe la deuda pendiente que tenía en casa al conseguir su primer triunfo como local.