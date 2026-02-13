Liga BetPlay 2026-I: árbitros y VAR para la séptima fecha

La Dimayor oficializó las designaciones arbitrales para la séptima fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026, jornada que se disputará entre el sábado 14 y el miércoles 18 de febrero.

Árbitros para la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-I

En el duelo entre Millonarios FC y Llaneros FC, el árbitro central será Alejandro Moncada (Antioquia), acompañado por Cristian Aguirre y Edgar Estrada como asistentes, mientras que el VAR estará a cargo de Keiner Jiménez. Por su parte, en Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira, fue designado Andrés Rojas (Bogotá) como juez principal, con Lisandro Castillo en el VAR.

Para el compromiso entre Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá, la responsabilidad arbitral recaerá en Carlos Betancur (Valle), con Mauricio Pérez como VAR. Entretanto, en el choque entre Deportes Tolima y Once Caldas, uno de los más atractivos de la jornada, el central será Wilmar Roldán (Antioquia) y el VAR estará a cargo de Fernando Acuña.

En el clásico entre Deportivo Cali y Atlético Nacional, la Dimayor nombró a Álvaro Meléndez (Magdalena) como árbitro principal, acompañado en el VAR por David Nicolás Rodríguez. Este encuentro genera gran expectativa por el momento deportivo de ambos equipos.

El partido entre Fortaleza FC y Boyacá Chicó tendrá como juez central a Diego Ulloa (Valle), mientras que John Perdomo asumirá el manejo del VAR. Ambos equipos buscarán sumar puntos clave en la lucha por escalar posiciones.

En el enfrentamiento entre Alianza Valledupar FC y Cúcuta Deportivo, el árbitro designado es Carlos Márquez (Bolívar), con Leonard Mosquera como encargado del videoarbitraje. Será un duelo importante en la zona media de la tabla.

Para el compromiso entre Jaguares FC e Independiente Santa Fe, dirigirá Luis Delgado (Valle), con Ricardo García en el VAR. Santa Fe intentará sumar fuera de casa en una plaza siempre exigente.

Finalmente, el cierre de las designaciones corresponde al partido entre Junior FC y América de Cali, que será dirigido por Ferney Trujillo (Casanare), con Never Manjarrez como VAR. Así quedó conformado el equipo arbitral para una fecha que promete intensidad y decisiones clave en cada escenario.