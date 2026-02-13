Programación de la séptima fecha de Liga Betplay 2026-I

Se definió la programación de la séptima fecha de la Liga BetPlay, jornada que comenzará el sábado 14 de febrero con tres partidos: Millonarios vs. Llaneros (4:30 p.m.), Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira (6:30 p.m.) y Deportivo Pasto vs. Internacional de Bogotá (8:30 p.m.).

El domingo 15 de febrero habrá nuevamente triple programación. A las 4:20 p.m. se jugará Deportes Tolima vs. Once Caldas, a las 6:30 p.m. será el turno de Deportivo Cali vs. Atlético Nacional, y a las 8:30 p.m. cerrarán Fortaleza vs. Boyacá Chicó.

La fecha continuará el martes 17 de febrero con dos encuentros importantes: Alianza vs. Cúcuta (4:00 p.m.) y Jaguares vs. Santa Fe (6:00 p.m.), en duelos clave teniendo en cuenta el momento de cada club.

El telón bajará el miércoles 18 de febrero con uno de los compromisos más atractivos del calendario: Junior vs. América de Cali, programado para las 7:30 p.m.

Un partido aplazado por la séptima fecha

El encuentro entre Águilas Doradas y Bucaramanga fue postergado, y hasta el momento la Dimayor no ha definido nueva fecha ni horario, por lo que su reprogramación quedará pendiente dentro del calendario oficial del campeonato.

Programación fecha 7 Liga BetPlay 2026-I

Sábado 14 de febrero

Millonarios vs. Llaneros - 4:30 p.m. - El Campín

Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira - 6:30 p.m. - Atanasio Girardot

Deportivo Pasto vs. Internacional de Bogotá - 8:30 p.m. - Libertad

Domingo 15 de febrero

Deportes Tolima vs. Once Caldas - 4:20 p.m. - Manuel Murillo Toro

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional - 6:30 p.m. - Palmaseca

Fortaleza vs. Boyacá Chicó - 8:30 p.m. - Techo

Martes 17 de febrero

Alianza vs. Cúcuta - 4:00 p.m. - Armando Maestre Pavajeau

Jaguares vs. Santa Fe - 6:00 p.m. - Jaraguay

Miércoles 18 de febrero

Junior vs. América de Cali - 7:30 p.m. - Romelio Martínez

