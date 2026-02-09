El equipo de la Liga BetPlay que ofertó por Andrés Mosquera Marmolejo

Deportes Tolima fue uno de los equipos de la Liga BetPlay que se movió con fuerza en el mercado de fichajes, apuntando a dos nombres de peso que venían de ser protagonistas en el fútbol colombiano.

Así lo confirmó César Camargo, presidente del club, quien en diálogo con Win Sports reconoció el interés por reforzar su plantilla con dos jugadores de alto impacto. “Estuvimos detrás de Mosquera Marmolejo y Harold Santiago para contratarlos”, señaló el directivo.

Mosquera Marmolejo y Harold Santiago fueron pretendidos por Tolima

Sobre Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de Independiente Santa Fe, se supo que varios equipos del FPC estuvieron interesados, pero aparentemente fue Tolima el club que más pujó por sus servicios.

Sin embargo, no se llegó a un acuerdo entre las partes, por lo que el guardameta continuó en el conjunto cardenal, manteniéndose como una de las piezas clave del equipo bogotano.

Cabe recordar que Mosquera Marmolejo llegó a Santa Fe en 2024 y tiene contrato vigente con el Rojo hasta diciembre de 2026, motivo por el cual Deportes Tolima debió negociar directamente con el club capitalino.

El otro nombre en carpeta fue el del extremo Harold Santiago Mosquera, quien también despertó el interés del cuadro de Ibagué tras su buen rendimiento en el Rojo.

En su caso, el futbolista tenía cedidos sus derechos a Santa Fe, y durante las negociaciones con Tolima tampoco se alcanzaron los números pretendidos, lo que terminó por frenar la operación.

Ante ese panorama, Harold Santiago Mosquera optó por marcharse al exterior, concretando su llegada a Cerro Porteño de Paraguay, donde es dirigido por Jorge Bava, entrenador quien lo potenció en Santa Fe.

Cabe recordar que tanto Mosquera Marmolejo como Harold Santiago Mosquera fueron piezas fundamentales en el título de Independiente Santa Fe en el primer semestre de 2025-I, razón por la cual su nombre estuvo en la órbita de varios clubes del país.