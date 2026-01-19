El fichaje más caro del FCP: Emerson Batalla firmará con equipo de Liga BetPlay

Pese a que ya empezó una nueva edición de la Liga BetPlay, continúan los movimientos en el mercado de fichajes en el fútbol colombiano, donde los clubes no dejan de incorporar nuevos jugadores a sus plantillas.

Pues bien, uno de los delanteros colombianos que se desempeñaba en el extranjero y que era pretendido por varios equipos (incluyendo algunos en Colombia), es el extremo derecho Emerson Batalla, quien ya tiene todo acordado con un club de la Liga BetPlay.

Emerson Batalla vuelve a la Liga BetPlay: detalles de la negociación

El delantero nariñense, canterano del América de Cali y campeón de liga con el cuadro escarlata en 2020, será nuevo jugador del Atlético Bucaramanga en este 2026, así lo confirmaron varios reportes desde la ‘ciudad bonita’, además, el periodista Julián Capera dio detalles de la negociación.

Según el periodista de ESPN, el equipo dirigido por el técnico Leonel Álvarez realiza una gran inversión y se hace acreedor del 50 % de la ficha del delantero colombiano, dejando al América con el 40 % y a Talleres con el 10 % restante, jugador que recordemos está tasado en 3 millones de euros según el portal Transfermarkt.

El conjunto ‘Leopardo’, que ya había realizado un gran esfuerzo económico para mantener a Luciano Pons, vuelve a invertir y se queda con el delantero Emerson Batalla, quien firmará un contrato con el Atlético Bucaramanga por los próximos tres años.

Los números y la trayectoria de Emerson Batalla

El delantero que también ha vestido la camiseta de clubes como Patronato (Argentina), Independiente Medellín, Santa Fe, Alianza de Valledupar y más recientemente en el Juventude de Brasil, donde militó todo el 2025 bajo condición de préstamo por parte de Talleres.

Batalla probó experiencia en el Brasileirao la pasada temporada y allí logró jugar 22 partidos, registrando 4 goles y 2 asistencias, mientras que en el Campeonato Gaucho jugó 10 compromisos, reportando 3 anotaciones y un pase gol.