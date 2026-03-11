Pinto, sobre Falcao en la Selección Colombia: "Si va, no es para ser titular"

El debate por Radamel Falcao García en la Selección Colombia para llegar al Mundial 2026 causa revuelo. El delantero aspira a que el remate de semestre le de la cuota goleadora para que Néstor Lorenzo lo lleve a la cita orbital.

Jorge Luis Pinto, experimentado entrenador colombiano y mundialista, en una entrevista con Medio Tiempo de Win Sports también habló de la actualidad de James Rodríguez y Jhon Jader Durán.

Si Falcao va al Mundial: "es para ser rematador de partidos por sus características de juego"

La charla contó con la buena disposición del técnico, quien fue frentero ocn todas las preguntas que le formularon: "Hay dos cosas prácticas y necesarias en el fútbol, uno que el jugador este en forma, otro como el técnico lo va a utilizarlo ¿Sí? Yo siento que si, por ejemplo, Falcao va, no es para utilizarlo a los 90 momentos de titular, eso hay que ser franco".

El técnico de 73 años tiene experiencia en los Mundiales. Costa Rica superó un grupo durísimo, con tres excampeones del mundo (Inglaterra, Italia y Uruguay). Luego eliminó a Grecia en octavos de final y Holanda tuvo que esforzarse mucho para sacar a los centroamericanos en cuartos de final: "uno sabe ya cómo mueve las fichas, es para ser rematador de partidos por sus características de juego, sus condiciones de centro delantero de área, un hombre definidor históricamente para el fútbol internacional, por respuesta colombiano".

Del Mundial del 2014 se despidió por una definición desde el punto penalti, se fue invicto, con dos triunfos y tres empates, y con la valla menos vencida del torneo: dos goles en cinco partidos, sobre Falcao y los jugadores que pretendan llegar a la cita insistió: "Tiene que jugar y entrenar eso sí, me preocupa y lo digo con sinceridad. A lado de él podría haber otros".

Pinto: " James tienen que llegar en forma porque el mundial va a ser a otro ritmo"

El tema de Falcao no fue el único denso, los pocos minutos del capitán de la Selección James Rodríguez, también preocupan al DT: "Lo de James es un tema complejo, creo que hasta el próximo domingo va a empezar a jugar, solo ha estado estrenando, eso repercute, si es para ponerlo desde el comienzo, ¿no?".

Pinto, quien tuviera su última experiencia dirigiendo al Unión Magdalena en el 2025, recalcó: "Eso ya lo define el técnico con base en lo que observe, ¿no? si va a salir jugando con él en todos partidos, o si lo va utilizar de cambio, en fin, ya eso no nos corresponde".

Mensaje directo para el 10 de la Selección tricolor: "yo veo que James tienen que llegar en forma porque el mundial va a ser a otro ritmo competitivo. Y ahí no hay espacio, no hay otro partido".