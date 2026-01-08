El Medellín piensa en un '9' con pasado en River y en Europa

A pocos días del inicio de la Liga BetPlay 2026, Independiente Medellín sigue afinando detalles en la conformación de su plantilla. La dirigencia y el cuerpo técnico trabajan contrarreloj para cubrir puestos clave, especialmente en ataque, donde las recientes salidas han obligado a replantear prioridades en el mercado.

Aunque el club ha sido cauto en sus movimientos, internamente se reconoce que la llegada de un delantero de experiencia es una necesidad urgente. En ese contexto, el poderoso comenzó a explorar alternativas luego de que una de sus opciones más ilusionantes quedara prácticamente descartada.

Germán Cano se enfría y Medellín mira otras opciones

Durante las últimas semanas, el nombre de Germán Cano volvió a sonar con fuerza en el entorno del Medellín. El goleador argentino, ídolo del club y actual referente del Fluminense, fue consultado como una posibilidad ante ciertos movimientos en el fútbol brasileño, pero la respuesta no fue la esperada.

Según informó el periodista Juan Felipe Cadavid, Fluminense dejó claro que Cano sigue siendo parte del proyecto deportivo hasta diciembre de 2026. Esa postura cerró la puerta a un regreso inmediato, aunque en el club antioqueño no descartan volver a intentar su fichaje más adelante, cuando finalice su contrato y pueda negociar como agente libre.

Lucas Alario aparece como el plan B del poderoso

Ante este panorama, Medellín comenzó a activar un plan alternativo. La salida de Brayan León al fútbol del exterior dejó un vacío en la delantera, y la intención de las directivas es cubrirlo con un atacante extranjero que aporte jerarquía y recorrido internacional.

En ese radar aparece Lucas Alario, delantero argentino de 33 años que actualmente pertenece a Estudiantes de La Plata. El atacante no atraviesa su mejor momento en el club platense y podría no ser prioridad en el proyecto deportivo para la temporada 2026, situación que abre una ventana para una posible negociación.

Alario es un nombre que gusta por su experiencia en ligas competitivas y su perfil de 9 clásico, algo que el Medellín considera necesario para potenciar su frente ofensivo. Por ahora no hay acercamientos formales, pero su nombre ya está sobre la mesa como una alternativa real.

Aunque el regreso de Germán Cano no se dará en 2026, Independiente Medellín no se queda de brazos cruzados. La dirigencia trabaja en opciones viables para reforzar el ataque y Lucas Alario surge como el principal plan B en el mercado. El poderoso sabe que necesita goles para competir y, mientras el sueño de Cano queda en pausa, el foco comienza a trasladarse hacia nuevas soluciones inmediatas.