Kevin Londoño eligió equipo para el 2026; ya hay acuerdo

Uno de los futbolistas del Atlético Bucaramanga que acababa su contrato el pasado diciembre era el volante antioqueño Kevin Londoño, reconocido jugador de 32 años que goza de una extendida carrera deportiva jugando en el fútbol colombiano.

Londoño, que ha vestido la camiseta de clubes importantes del país como Once Caldas, Medellín y Santa Fe, tuvo una buena regularidad jugando en el equipo ‘Leopardo’ que dirige el técnico Leonel Álvarez, aportando 4 goles y 8 asistencias el año pasado.

Atlético Bucaramanga tomó decisión con Kevin Londoño

Las directivas del equipo santandereano junto con el aval del técnico Leonel Álvarez, han decidido renovar el contrato del experimentado volante, quien seguirá en los planes del ‘Leopardo’ hasta diciembre del 2026, así lo confirmó el periodista Felipe Sierra.

El futbolista que surgió como profesional en el año 2013 jugando para Leones en la Segunda División del fútbol colombiano, seguirá en la plantilla del Atlético Bucaramanga par lo que serán los retos del equipo ‘auriverde’ en este 2026, recordando que habrá duelo contra América de Cali por la fase previa de la próxima Copa Sudamericana, partido único que se disputará en el Estadio Pascual Guerrero el jueves 5 de marzo.

Las altas y bajas del Bucaramanga para este 2026

A falta de confirmación oficial, Kevin Londoño se suma a la lista de jugadores que han renovado su vínculo con el equipo ‘Leopardo’, pues ya lo había hecho el delantero Luciano Pons, Jefferson Mena, Gleyfer Medina y Carlos Romaña, agregando que se dio el fichaje de Brandon Caicedo y está por definirse la incorporación del defensor uruguayo Martín Rea.

Por otro lado, el conjunto dirigido por Leonel Álvarez ha tenido las salidas de Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez.