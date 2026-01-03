El Medellín pierde a una figura: El jugador se va a inesperado club

Independiente Medellín ya empzó a mover fichas de cara a la temporada 2026, un año en el que el poderoso de la montaña tendrá el gran reto de la Copa Libertadores y buscará revancha en el fútbol colombiano tras perder dos finales en 2025.

En medio de esa planificación, el DIM ha concretado salidas importantes que le permitirán oxigenar sus finanzas y reforzar la nómina con jugadores de primer nivel. Días atrás se confirmó la venta de Juan Arizala al Udinese por cerca de 3 millones de euros y ahora se suma otra transferencia de peso.

Brayan León, vendido al fútbol africano

Según informó el periodista Fabrizio Romano, Independiente Medellín cerró la venta de Brayan León Muñiz al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, en una operación que rondaría los 3.2 millones de dólares.

El traspaso sorprende, ya que el delantero colombiano también había despertado interés de clubes de la MLS y de otros equipos del continente americano. Sin embargo, el atacante optó por este nuevo desafío en un club africano que viene de disputar el Mundial de Clubes y que suele ser protagonista en competiciones continentales.

Buen balance en el DIM

Brayan León se despide del Medellín dejando números destacados. En total, disputó 118 partidos oficiales con la camiseta roja, en los que anotó 33 goles y aportó 17 asistencias, convirtiéndose en uno de los futbolistas más importantes del equipo en los últimos años.

Con esta venta, el DIM continúa ajustando su plantilla y sumando recursos para armar un equipo competitivo, con el objetivo de volver a pelear títulos en Colombia y hacer una presentación sólida en la próxima Copa Libertadores.