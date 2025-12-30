Medellín anunció oficialmente a su primer refuerzo para 2026

Independiente Medellín anunció oficialmente a su primer fichaje de cara a la temporada 2026, reforzando su nómina con un jugador de experiencia en el fútbol nacional e internacional.

Se trata de Yony González, extremo de 31 años, procedente de Águilas Doradas, quien fue presentado por el club a través de sus redes sociales como un “hincha” del equipo.

Estadísticas de Yony González, nuevo jugador del DIM

En su más reciente temporada, Yony disputó 32 partidos oficiales, en los que marcó diez goles y entregó dos asistencias, siendo uno de los futbolistas más destacados de su equipo.

Su rendimiento llamó la atención de varios clubes del país, pero finalmente fue el DIM el que logró cerrar su incorporación.

A lo largo de su carrera profesional, el atacante registra 59 goles y 20 asistencias en un total de 408 partidos disputados.

Trayectoria de Yony González

La trayectoria de Yony González incluye pasos por Envigado, Junior, Fluminense, Corinthians, LA Galaxy, Ceará, Deportivo Cali, Portimonense, Atlético Goianiense, Paysandú y Águilas Doradas.

En su palmarés figuran una Liga y una Copa Colombia con Junior, una Copa Libertadores y una Taça Río con Fluminense, además de un Campeonato Goiano con Atlético Goianiense.

El futbolista llegó al Medellín como agente libre, luego de rescindir su contrato con Águilas Doradas, pese a haber recibido sondeos de Independiente Santa Fe y Millonarios.

Rival de Medellín en Copa Libertadores

Ahora, el DIM se prepara para afrontar la Liga BetPlay 2026-I y la segunda fase previa de la Copa Libertadores, en la que se medirá ante Liverpool de Uruguay, primero como visitante la semana del 17 de febrero y luego en Colombia el 23 del mismo mes.