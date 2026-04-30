El Pibe Valderrama le dejó consejo a Jermein Peña y reveló cómo deberían castigarlo

Carlos Alberto 'Pibe' Valderrama es una voz autorizada en el Fútbol Profesional Colombiano y especialmente en el Junior de Barranquilla, teniendo en cuenta que es considerado ídolo de la institución 'rojiblanca' por lo hecho en su carrera como futbolista.

Este jueves 30 de abril, Valderrama dio a conocer su opinión sobre la polémica que se ha generado entorno al defensor central Jermein Zidane Peña, luego de haber sido expulsado en la derrota de Junior ante Sporting Cristal en la Copa Conmebol Libertadores.

Lea también Jermein Peña reapareció tras la lluvia de críticas que recibió por la expulsión en Junior

Consejo del Pibe

Inicialmente, el Pibe aseguró que la situación se debe hablar internamente y no se tendrían que ventilar al público los desacuerdos existentes.

"Lo que están haciendo los compañeros es barro, por qué es público. Cuando uno tiene problema con un compañero, eso se arregla en el camerino. Mano a mano. '¿ajá, qué es lo que está pasando?. Queda entre los dos o entre el grupo, pero en el camerino", dijo.

Valderrama agregó que el futbolista debe reconocer su error y aprovechar las oportunidades que se le están dando en Junior.

"Él tiene que cogerla suave por que es reincidente, le están dando un nuevo chance. La embarraste una, dos y tres veces, pues todo el mundo se cabrea", agregó.

"Un consejo que se dedique a jugar fútbol, que no deje pasar la oportunidad por que esto es rápido. Se lo digo de bacano, no la deje pasar por que le están perdonando varias", afirmó.

Finalmente, Valderrama aseguró que el mejor castigo que podría sufrir Peña debe ser con el aspecto económico.

"A él lo van a poner en otras oportunidades. Lo tienen que castigas dónde le duele a uno. Al jugador de fútbol le tocan el billete y hay dolores", dijo.