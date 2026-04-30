Jermein Peña reapareció tras la lluvia de críticas que recibió por la expulsión en Junior

Junior de Barranquilla sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol luego de su segunda derrota consecutiva en la Copa Libertadores, la cual fue protagonizada por Sporting Cristal con anotaciones de Santiago Ceballos y Catriel Cabellos.

Sin embargo, hubo otro jugador que se robó todas las miradas y que sin él la victoria del conjunto peruano no se hubiera podido dar, Jermein Peña, quien salió expulsado sobre el minuto 20 del encuentro. Después de esta acción, el defensor comenzó a recibir una lluvia de criticas por parte de los medios, hinchas e incluso sus propios compañeros, a quienes ya les respondió.

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Jermein Peña dejó un contundente mensaje tras la expulsión con Junior

El defensor de 26 años protagonizó una polémica jugada sobre el minuto 20 del compromiso al darle un codazo a uno de sus rivales cerca del área de Mauro Silveira, lo que resultó en la respectiva expulsión.

Esta situación dejó al 'tiburón' más de 60 minutos con tan solo 10 jugadores en el campo, intentando llevarse un punto para la siguiente jornada de la Libertadores, pero el desgaste extra y la ausencia de Peña fueron notorios.

Una vez finalizó el encuentro las criticas se comenzaron a hacer presentes en todas partes, los medios, Alfredo Arias y los demás jugadores del club reconocieron que el resultado hubiera sido completamente diferente si el partido hubiera terminado con 11 jugadores.

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Además, cuando el equipo se dirigía de nuevo en Barranquilla, Jermein Peña siguió siendo centro de problemas y desquite por parte de los hinchas, tal como se dio a conocer en El Bordillo, en donde se dio a conocer que fue increpado por un fanático del club que no se guardó nada ni siquiera en el avión con el resto de pasajeros.

Ahora, Peña reapareció en sus redes sociales con un mensaje de reflexión, en donde al parecer reconoce su equivocación y dice que está dispuesto a mejorar.

Alfredo Arias tampoco se guardó nada contra Jermein Peña tras su expulsión

Junior logró irse en cero durante la primera parte, pero el desquite llegó en los últimos 45 minutos, recibiendo dos goles y causando frustración en Alfredo Arias por la "tontería" que protagonizó Peña.

“No puedes dar la ventaja de quedar con un jugador menos en una competencia como esta, y de visita. No podemos hacer esa tontería. Siempre estuvimos en partido, aún quedado en desventaja (en el marcador) y con 10 (jugadores) tuvimos el empate y no lo pudimos concretar. Es muy difícil en el fútbol de hoy día jugar con un jugador y menos en estas competencias y de visitante”.

Próximo partido de Junior en la Copa Libertadores

Junior jugará la fecha 4 de la Copa Libertadores en el Estadio Roberto Meléndez, recibiendo a Cerro Porteño, equipo que tampoco va del todo bien en la competencia y que llegará a rescatar puntos. Este duelo se jugará el jueves 7 de mayo sobre las 21:00 hora Colombia.