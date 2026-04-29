"Nos arruinó todo": fuerte crítica interna en Junior a Jermein Zidane Peña

Junior de Barranquilla sufrió una dura derrota en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores al caer 0-2 en condición de visita ante Sporting Cristal en partido válido por la fecha 3 del grupo F.

Al término del compromiso, el principal señalado por el mal resultado ha sido el defensa central Jermein Zidane Peña, quien fue expulsado en el minuto 21, luego de agredir con un codazo a un rival.

Jugadores de Junior señalan a Jermein Peña

Mauro Silveira, guardameta de Junior, fue contundente en declaraciones dadas en la zona mixta posterior al partido al señalar como principal responsable de la derrota a su compañero Jermein Zidane Peña.

"La expulsión nos arruinó todo lo que preparamos en la semana para el partido", dijo.

Silveira agregó que la roja fue una falta de respeto hacia los demás jugadores de Junior, ya que no es la primera ocasión en la que el defensor es expulsado por un acto similar en un encuentro determinante.

"No lo hemos visto, pero fue una falta a nosotros muy grande que ya ha cometido antes. Se hablará con el plantel y con él. Se tomarán decisiones de puerta para adentro", agregó.

"Creo que sí (Junior perdió por la roja) por que nos arruina todo el partido, lo que habíamos planeado de visitante y ya es otro partido con un equipo grande como es Sporting y con un jugador menos es casi imposible ganar", dijo.

¿Fue justa la expulsión?

Al ser consultado sobre la acción que terminó en la expulsión, Mauro Silvera aseguró que fue justa.

"Sí acabo de ver la jugada y no hay nada que reprocharle al juez por que era roja", afirmó.

Ganar los próximos partidos

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Finalmente, Silveira agregó que la roja de Peña fue una "falta de respeto" con el resto de sus compañeros y además aseguró que Junior está obligado a ganar los próximos encuentros.

"Sí, es una falta de respeto a nosotros mismos, no es la primera vez. Esperemos que lo mejore y podamos solucionar esto por que estamos jugando Libertadores, no estamos jugando el campeonato local", dijo.

"La verdad de acá nos teníamos que ir con un punto para pelear el puesto de clasificar, pero tenemos partidos en casa y vamos a salir por las victorias. Solo sirve ganar los partidos que quedan", puntualizó.