El plan de Junior para el remate de la Liga BetPlay pensando en Copa Libertadores

Junior de Barranquilla ya aseguró su clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay, después de derrotar en condición de local en la fecha 17 a Llaneros de Villavicencio con marcador de 2-0.

Con este triunfo, el equipo 'rojiblanco' llegó a 31 unidades para confirmar su presencia en la etapa final del certamen, con el objetivo de conseguir el bicampeonato.

El plan de Junior en el remate de la Liga BetPlay

Teniendo en cuenta que a Junior le resta visitar a Cúcuta Deportivo y recibir a Deportivo Pasto en las dos últimas fechas de la fase todos contra todos, desde el interior del club 'rojiblanco' se ha establecido un plan pensando también en la participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Inicialmente, en el cuadro barranquillero se tratará de ganar los dos encuentros que le quedan del calendario para aspirar a la segunda posición y contar con la ventaja de la localía en los playoffs.

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Sin embargo, en Junior también se intentará que los jugadores que tienen tarjetas amarillas acumuladas limpien este aspecto y puedan afrontar la ronda final sin ningún tipo de alerta.

Finalmente, el entrenador Alfredo Arias, con la clasificación a los playoffs asegurada, tratará de darle rotación a la nómina, teniendo en cuenta los próximos compromisos contra Sporting Cristal del Perú y Cerro Porteño de Paraguay por la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Junior está obligado a sumar en Copa Libertadores

Después de empatar en condición de local con Palmeiras y perder como visitante con Cerro Porteño, Junior de Barranquilla tiene la obligación de ganar en sus próximos duelos de Copa Libertadores.

Los barranquilleros visitarán el martes 28 de abril a Sporting Cristal y recibirá el 7 de mayo a Cerro Porteño en sus dos próximos partidos.