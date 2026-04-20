Alfredo Arias lanzó mensaje tras clasificar en Liga BetPlay: "Iremos por los dos torneos"

En la fecha 17, Junior de Barranquilla logró sellar la clasificación que había postergado en anteriores jornadas. Con 28 unidades arrancó su partido frente a Llaneros y por la victoria de dos goles, el cuadro atlanticense llegó a los 31 puntos que los dejan tranquilos en la parte alta.

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Como lo ha dicho Alfredo Arias a lo largo de la temporada con Copa Libertadores encima y la Liga BetPlay, el entrenador uruguayo ha sentenciado en varias oportunidades que no tenía dudas de que el Junior iba a sellar la clasificación y que pelearía por el título.

Y es que, no es para menos, pues, el Junior es el actual campeón del Fútbol Profesional Colombiano después de esa final ante el Deportes Tolima en diciembre de 2025. Después de la victoria en el Estadio Romelio Martínez, Alfredo Arias tomó la palabra para analizar esa clasificación que por fin llegó a falta de dos fechas más.

ARIAS Y EL MÉRITO A SUS JUGADORES

El entrenador charrúa analizó lo que fu esta clasificación y la dificultad que les puso Llaneros en el primer tiempo y segundo capítulo, “yo espero la dificultad en todos los partidos porque el fútbol colombiano es muy parejo. El equipo contrario si ganaba llegaba a 24 puntos y pasaba a algunos candidatos por clasificar. Esperábamos la dificultad porque tiene tiempo de trabajo y se ha visto. Le doy el mérito a mis jugadores en un partido difícil de jugar con tantos viajes. Se sobrepusieron y están clasificados dos fechas antes”.

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Posteriormente, Alfredo Arias dejó claro que todo esto sigue siendo de los jugadores, “a veces creemos que lo que podemos hacer puede influir para mal. El fútbol es de los jugadores. Los momentos son diferentes y van mostrando en cancha lo que necesita el equipo. Por momentos jugamos con cinco atrás y no lo habíamos planteado. El rival nos llevó a eso. En algunos partidos sí hemos intentado darle las herramientas al club con las fortalezas y tenemos jugadores que se adaptan a todos los módulos”.

¿HAY PREOCUPACIÓN CON GUILLERMO PAIVA POR LOS POCOS GOLES? ALFREDO ARIAS RESPONDIÓ

Guillermo Paiva fue uno en el título y otro ahora. Ya lleva una racha de 22 partidos sin anotar gol, pero su sello sigue dando de qué hablar con asistencias y saliendo del arco rival para moverse junto con sus compañeros. Abre espacios, pero no ha logrado anotar.

Sobre esta situación del paraguayo, Alfredo Arias explicó lo que está pasando y cómo han trabajado esas ansias de Guillermo Paiva, “ya nos pasó con Guillermo el año pasado con una racha que no convirtió. Le ganamos a Nacional con gol de él que la metió al ángulo. Ese gol nos llevó al campeonato. Se le va a dar, es cuestión de que anote el primer gol y se le va a dar. Se entrega y cumple funciones que algunos delanteros no cumplen”.

Además, destacó otras virtudes que tiene el paraguayo, “tenemos talla chica en el equipo y él saca muchas pelotas, lucha en el mediocampo y es un gran compañero. Estamos deseando que se le de ese gol. No me pone nervioso que no convierta porque están convirtiendo otros. Es un muchacho que merece el apoyo de todos”.

LAS PRIORIDADES DEL JUNIOR CON LIGA BETPLAY Y COPA LIBERTADORES: ¿ALFREDO ARIAS ROTARÁ?

Con la clasificación de la Liga BetPlay en manos del Junior, el club podría priorizar la Copa Libertadores ahora que quedan solo dos fechas del rentado local en el que enfrentarán a Cúcuta Deportivo en condición de visitante y definirá contra el Deportivo Pasto en el Romelio Martínez.

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En la Copa Libertadores tienen un punto tras el empate contra Palmeiras y visitarán a Sporting Cristal en la tercera jornada. Sobre rotaciones, Alfredo Arias sentenció que, “estaba esperando si alguien miraba cuantos jugadores tiene Cerro Porteño en el plantel. Son 43 jugadores. De esos, 12 son extranjeros. Cuando decían que tenía muchas bajas tenía dos lesiones y una por suspensión. Cuando tienes 43 jugadores y 12 extranjeros, tienes cómo jugar con ellos”.

Explicó la diferencia, “tenemos 25 y si se lesiona alguno tenemos que poner a algún juvenil porque debemos tener 23. Es una reglamentación que se aprobaron y nos hace tener una desventaja. Colombia es un país con más distancias por recorrer igual que Brasil. Los viajes se hacen largos, hay calor, pero esta clasificación nos dará un respiro para ver de qué manera enfrentamos mejor los mata a mata y la Copa Libertadores. Tenemos mucha ilusión de ir por ambas cosas”.