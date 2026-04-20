Junior superó a Llaneros y celebró la clasificación a los Play-Offs de Liga BetPlay

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I para el Junior de Barranquilla que tenía que dar un golpe a Llaneros que pretendía acercarse a los puestos de clasificación. Los atlanticenses en el Romelio Martínez debían sumar de a tres para definir el paso a la siguiente fase que, poco a poco se les ha venido complicando.

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Alfredo Arias y sus dirigidos sabían que la victoria les podía dar la clasificación, por lo cual, desde el primer tiempo, el entrenador uruguayo metió toda la carne al asador con Carlos Bacca, Bryan Castrillón, Kevin Pérez, Luis Muriel, entre otros. Dejó a Cristian Barrios, Teófilo Gutiérrez y Guillermo Paiva para rematar el segundo tiempo.

Justamente, los goles de Carlos Bacca, que sigue dulce con el gol marcando en dos partidos consecutivos por la Liga BetPlay, y uno de Joel Canchimbo desde la primera mitad fueron determinantes para sacar el resultado desde los primeros 45 minutos.

DOS GOLES EN LA PRIMERA MITAD PARA LA VICTORIA DEL JUNIOR

Desde que empezó el partido en el Romelio Martínez, Llaneros contó con las ganas y con los ánimos de romper los ceros. De hecho, en los primeros 15 minutos, Néider Ospina tuvo la primera opción con un remate que Mauro Silveira atajó para salvar el peligro que conllevaba el intento del cuadro de Villavicencio.

Junior trató de llegar al arco de Miguel Ortega con un avance de Joel Canchimbo que prometía. Sin embargo, entrando al área se demoró para rematar y Alejandro Moralez hizo un cierre espectacular para salvar lo que parecía ser el primer gol del partido.

Sobre los 37 minutos, un remate de Edwin Herrera pegó en un rival y habilitó a Carlos Bacca. De frente a Miguel Ortega, el delantero no perdonó cruzando su disparo. La apertura en el marcador ya avisaba lo que podía suceder en los próximos minutos.

Joel Canchimbo intentó aumentar la diferencia con un remate en soledad que cruzó, pero, infortunadamente para el Junior se perdió por un costado. Acto seguido, parecía una jugada calcada con el mismo actor que disparó y marcó el segundo tanto.

LLEGADAS DE LLANEROS QUE NO COMPLICARON LA VICTORIA DEL JUNIOR

En el segundo tiempo, Llaneros tuvo un inicio similar al de la primera parte con llegadas al arco de Junior. La primera opción fue con Kevin Caicedo que tocó puerta con un disparo que la zaga defensiva local rechazó al córner.

Tras ese lanzamiento de esquina, Francisco Meza tuvo la oportunidad de descontar con un testarazo que pegó en el palo. La jugada siguió, pero la zaga del Junior logró rechazar la pelota. El complemento fue más de la visita con otro tiro libre de Jimmy Medranda que pegó en la malla exterior y perdió el descuento.

Sobre el final, Llaneros tuvo las acciones de romper los ceros en el arco de Junior. Primero con un disparo de Kevin Caicedo que se perdió por un lado, y luego, un tiro libre cerrado que Mauro Silveira tuvo que rechazar. No hubo tiempo para más en ese intento de descontar.

¿QUÉ VIENE PARA JUNIOR Y LLANEROS LA PRÓXIMA FECHA?

Esta antepenúltima fecha dejó clasificado a Junior con 31 unidades que puede perfilar al cuadro atlanticense como uno de los favoritos para repetir el título en este 2026-I. En la próxima fecha, los barranquilleros tendrán que enfrentar al Cúcuta Deportivo en condición de visitante.

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Por su parte, Llaneros perdió una chance de oro para llegar a 24 unidades y poder sumar 30 unidades dependiendo de lo que pase en las siguientes dos jornadas. En la fecha 18, el cuadro de Villavicencio será local contra Alianza Valledupar y cerrará el torneo contra Boyacá Chicó de visitante.