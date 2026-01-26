El plan de Junior para lograr la mejor versión de Luis Fernando Muriel

Luis Fernando Muriel regresó al Fútbol Profesional Colombiano para vestir la camiseta de Junior de Barranquilla, después de destacarse en Europa con el Granada y Sevilla en España, Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina y Atalanta en Italia.

El retorno de Muriel a Colombia ha despertado gran expectativa, teniendo en cuenta que el conjunto 'rojiblanco' es el actual campeón de la Liga BetPlay y participará en la Copa Conmebol Libertadores.

Muriel debutó sin pretemporada

A pesar de no haber hecho pretemporada y sumarse tarde a los trabajos de Junior, Luis Fernando Muriel ya sumó sus primeros minutos como jugador del equipo 'rojiblanco'.

Muriel tuvo participación en la derrota de Junior ante Independiente Santa Fe en la Superliga, además en la caída como local con Deportes Tolima por la fecha 1 y en el triunfo sobre Millonarios en la segunda jornada.

Aunque el atacante ha demostrado la calidad que los ha caracterizado, el estado físico no es el mejor y el mismo deportista ha reconocido que se tiene que "poner a punto".

El plan de Junior con Luis Fernando Muriel

Después de la victoria de Junior sobre Millonarios, se conoció que en el conjunto 'rojiblanco' se adelantará un trabajo especial con Luis Fernando Muriel para que alcance su mejor forma física.

La idea de Junior es realizar una mini pretemporada con el atacante de 34 años a partir de este martes 27 de enero, teniendo en cuenta que el partido contra Atlético Nacional por la fecha 3 se aplazará por el compromiso del equipo antioqueño con Inter Miami.

Ante esta novedad, el cuadro barranquillero volverá a la acción el lunes 2 de febrero en condición de visita frente a Deportivo Pereira.

Sin embargo, se tiene previsto que Muriel no participe de dicho partido y reaparezca, en mejor condición física, el sábado 7 de febrero contra Boyacá Chicó por la fecha 5 de la Liga BetPlay.