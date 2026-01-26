Muriel y Falcao: encuentro en El Campín tras el triunfo de Junior a Millonarios

Muriel regresó a la Liga Betplay y su paso por el El Campín dejó varias impresiones en la zona mixta, el goleador procedente del Orlando City lleva tres partidos con en el equipo de Barranquilla, tras la victoria de Junior en el Campín contra Millonarios el artillero habló de todo: su estado físico, el terreno de juego y su encuentro con el tigre Falcao.

Tras el triunfo contundente de Junior en El Campín Muriel aprovechó los micrófonos de la zona mixta para expresar sus sensaciones: "Contento porque la verdad que trabajamos mucho por este triunfo, para nuestra tranquilidad, sabemos que es el inicio, pero es importante ganar desde el arranque, yo siempre hablé que el equipo tenía poca preparación, el equipo en general, desafortunadamente el calendario es así, nos tocó competir con una semana de entrenamiento, los que estaban antes y a mí, con uno o dos entrenamientos nada más, era cuestión de tiempo, esto nos va a servir para estar tranquilos, para trabajar esta semana y para buscar cosas mejores".

Muriel habló de su estado físico: "espero que cada partido vaya creciendo ese nivel físico que me hace falta"

La preocupación para los seguidores del cuadro tiburón pasan por el estado físico del delantero: "Ahí vamos, hoy ya mucho mejor, este ya es el tercer partido, hoy mucho mejor, esta semana que tenemos un poco más larga tener la posibilidad de entrenar, de ponerme mejor".

El goleador prosiguió sobre su condición física: "de a poquito, hoy se vio una cosa mejor, espero que cada partido vaya creciendo ese nivel físico que me hace falta, porque desde lo futbolístico tenemos un gran equipo y mientras mejor nos pongamos más se va a ver este buen futbol que tiene este equipo".

Muriel jugó 30minutos en la victoria de su equipo, sustituyó a Teo Gutiérrez, y de primera mano analizó el terreno de juego luego de las fuertes lluvias que recibió el escenario deportivo bogotano: "Buenísimo, creo que sacar una victoria acá nos llena más de confianza, de ganas de seguir trabajando, porque sabemos que no es un estadio fácil, y más en la altura, más nosotros que venimos de un clima como el de Barranquilla, se nos hace complicado jugar acá, sacar una victoria como la de hoy, sacar un resultado en un estadio como este nos llena de mucha confianza y mucha alegría"

Luis Fernando Muriel analizó el estado del estadio El Campín tras la fuerte lluvia

Muriel fue benevolente con la grama de El Campín: "con el tema de la lluvia, la cancha quedó, en muy buenas condiciones, salvo unos charquitos, por los costados, nos sentimos muy bien dentro del campo, hicimos un buen partido".

Encuentro con Falcao: "estuvo muy bien, si la verdad, gran profesional, se acercó a saludar"

El delantero habló del encuentro con el tigre Falcao: "se acercó al camerino de nosotros a saludar, comentando un poco lo que es acá, la Liga, su situación, esperando él también estar pronto en los terrenos de juego".

El artillero del cuadro tiburón dejó unas últimas palabras exaltando a los grandes ídolos del FPC: "Y contento de estar aquí, compartir con los jugadores como Falcao, como Rodallega, como Dayro, como Teo, como Bacca que los tengo en el equipo, jugadores que hacen que esta Liga crezca y que nos hace sentir orgullosos".