El portero Luis Marquínez se va de Nacional a otro equipo de la Liga BetPlay

El portero colombiano Luis Marquínez está cerca de cambiar de aire en el fútbol profesional colombiano de cara a la temporada 2026 de la Liga BetPlay.

Según se conoció en las últimas horas, Marquínez dejará Atlético Nacional para incorporarse a Deportes Tolima, club al que llegará en condición de préstamo con opción de compra.

Lea también Nacional busca a un ex Selección Colombia para remplazar a Marino Hinestroza

La información fue entregada por el periodista Julián Capera, quien además señaló que no sería el único movimiento entre ambas instituciones, ya que el mediocampista Luis Miguel Landázuri también será cedido por Nacional al conjunto pijao.

La salida de Marquínez del equipo antioqueño era previsible, pues el guardameta se venía desempeñando como tercer arquero, por detrás de David Ospina y Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo.

A ese panorama se sumó la llegada de Kevin Cataño, situación que reducía aún más las posibilidades de que el joven arquero tuviera continuidad bajo los tres palos del conjunto verdolaga.

De esta manera, a sus 22 años, Luis Marquínez dejará el único club en el que ha actuado como profesional para buscar minutos en Deportes Tolima, donde competirá por la titularidad con el brasileño Neto Volpi.

Estadísticas de Luis Marquínez

El guardameta, que mide 1,93 metros, es recordado por su paso por las selecciones juveniles de Colombia entre 2022 y 2024, periodo en el que disputó 26 partidos, recibió 28 goles y mantuvo su arco invicto en nueve oportunidades.

Lea también Santa Fe busca a un zaguero ex Atlético de Madrid y Selección Uruguay

Con la camiseta de Atlético Nacional, Marquínez apenas ha tenido 22 apariciones en el ámbito profesional, un registro corto para un arquero que aún se encuentra en etapa de formación.

Luis Miguel Landázuri, de Nacional a Tolima

Entre tanto, Luis Miguel Landázuri, mediocentro de 20 años y también con pasado en Selección Colombia juvenil, cuenta con apenas seis partidos como profesional, y al igual que Marquínez llegará a Tolima a préstamo, con opción de compra o la posibilidad de que Nacional conserve un porcentaje en una futura venta.