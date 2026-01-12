Santa Fe busca a un zaguero ex Atlético de Madrid y Selección Uruguay

Independiente Santa Fe sigue pensando en el mercado de fichajes de cara al primer semestre de 2026, y aunque ya sumó varias incorporaciones, el club sigue en la búsqueda de refuerzos para fortalecer su plantilla.

En ese contexto, en las últimas horas se conoció el nombre de un defensa central que aparece en el radar del conjunto Cardenal para la próxima temporada.

Lea también Santa Fe no la pasa bien y genera un mal indicio para el 2026-I

Un defensa uruguayo suena para Santa Fe

Se trata de Emiliano ‘Indio’ Velázquez, zaguero uruguayo de 31 años que, de concretarse su llegada, tendría su primer paso por el fútbol profesional colombiano.

La información fue revelada por comunicadores uruguayos, quienes señalaron que el defensor se encuentra entre las opciones que manejan tanto Independiente Santa Fe como Peñarol para reforzar la zaga central.

Actualmente, Velázquez pertenece a Danubio, club en el que se desempeñó durante todo el 2025 y con el que tuvo continuidad en el torneo local.

El defensor mide 1,84 metros y puede actuar como central por el perfil derecho o izquierdo, una cualidad que resulta atractiva para el cuerpo técnico del León.

La intención de Santa Fe sería intentar su vinculación a través de un préstamo por una temporada, con opción de compra al finalizar el vínculo, fórmula habitual de esta dirigencia.

Velázquez pasó por Atlético de Madrid

Velázquez se formó en Danubio FC y luego fue adquirido por el Atlético de Madrid, aunque no llegó a debutar con el equipo español, siendo cedido a Getafe, Braga y Rayo Vallecano; más adelante jugó en Santos, Juárez, Nacional de Montevideo y regresó a Danubio. Además, fue convocado en varias ocasiones a la Selección absoluta de Uruguay entre 2014 y 2018.

Balance del Indio Velázquez en 2025

Durante la temporada 2025, el ‘Indio’ disputó 30 partidos oficiales con Danubio, acumuló 2.523 minutos en cancha, recibió ocho tarjetas amarillas, dos expulsiones y aportó un gol.

En la actualidad, Santa Fe tiene ocupadas tres de las cuatro plazas de extranjeros con Emanuel ‘Turro’ Olivera, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos.

El equipo se alista para disputar la ida de la Superliga BetPlay el próximo jueves 15 de enero ante Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con la expectativa de cerrar uno o dos refuerzos más en los próximos días.