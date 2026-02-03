El refuerzo de Junior que tiene molesto a Alfredo Arias y no convence a la afición

Junior de Barranquilla comenzó la temporada 2026 con altibajos, teniendo en cuenta las derrotas sufridas ante Independiente Santa Fe en la Superliga y con Deportes Tolima en la fecha 1 de la Liga BetPlay.

Sin embargo, el equipo 'rojiblanco' recuperó terreno en la Liga BetPlay al imponerse en condición de visita sobre Millonarios y Deportivo Pereira.

En los primeros partidos de la temporada, en Junior se ha destacado el rendimiento de algunos refuerzos que se han ganado un lugar en el esquema del director técnico Alfredo Arias.

Se trata de Cristian Barrios, Kevin Pérez y Luis Fernando Muriel quienes han ilusionado a la afición, teniendo en cuenta los goles anotados, las asistencias registradas y las buenas actuaciones.

El refuerzo que tiene molesto a Alfredo Arias en Junior

Por otro lado, hay un refuerzo que todavía no convence a la afición y hasta ha molestado al entrenador Alfredo Arias.

Es el mediocampista Jannenson Sarmiento, quien llegó a Junior con gran expectativa, teniendo en cuenta lo demostrado en Unión Magdalena.

Sarmiento fichó por el conjunto 'rojiblanco', a pesar de haber despertado interés de otras importantes instituciones del Fútbol Profesional Colombiano y del exterior.

Sin embargo, en los minutos sumados todavía no ha podido demostrar un buen rendimiento y hasta se han generado dudas con respecto a su posición.

En el triunfo sobre Deportivo Pereira, a Alfredo Arias se le vio inconforme con lo hecho por Sarmiento en los pocos minutos en cancha, por lo que estaría perdiendo su lugar.

Jannenson Sarmiento reconoce su bajo nivel

Este martes 3 de febrero, al regreso de Junior a Barranquilla, después de derrotar a Pereira, Jannenson Sarmiento reconoció que tiene que mejorar su rendimiento de cara al futuro.

"Es tener más confianza y rodaje con los minutos que voy a ir sumando. Soy consciente de que no estoy dando por lo que me trajeron acá. De mi parte hay que mantener la calma, esto es largo y será distinto", explicó.