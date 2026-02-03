Muriel ilusiona a los hinchas de Junior: mejor condición física y sueño de la Libertadores

Luis Fernando Muriel marcó su primer gol como jugador de Junior de Barranquilla en la victoria 3-2 en condición de visita sobre Deportivo Pereira en partido válido por la fecha 4 de la Liga BetPlay.

Muriel anotó en el minuto 67 al ejecutar de gran manera un tiro libre desde aproximadamente 30 metros. El delantero cobró con su guayo derecho para meter el balón cerca al ángulo superior de la mano izquierda del guardameta matecaña que nada pudo hacer para evitar el gol.

Luis Fernando Muriel está motivado

En rueda de prensa, Luis Fernando Muriel dio a conocer la mejoría en su condición física, lo que será importante para los próximos compromisos.

"Estoy bien y contento, muy contento por el gol y sobre todo por la victoria. De a poco me voy sintiendo mejor", dijo.

"El partido anterior fue bueno, hoy la condición física es diferente, me siento mucho mejor dentro del campo y eso hace que las cosas se me faciliten un poco más. Hoy tuve la oportunidad de marcar y eso es bueno para mi, la motivación necesaria para el proceso", agregó.

Muriel y jugar con otro delantero

El delantero también describió la ventaja que tendría Junior para jugar con dos delanteros.

"Tenemos una ventaja, tenemos un jugador como Paiva que se asocia muy bien y cuando estamos los dos en el campo podemos cumplir con esa función de alternar la posición. Es una ventaja que Junior tenga jugadores de esa característica", afirmó.

Jugar la Copa Libertadores

Luis Fernando Muriel también se mostró optimista con la posibilidad de jugar la Copa Libertadores y lograr buenos resultados.

"Cuando te pones la camisa de Junior estás obligado a buscarlo todo, a pelear por todo lo que se juega. Desde los partidos amistosos hasta el más importante de Copa Libertadores. Este equipo quedó campeón en diciembre y desde el primer partido del 2026 se estaba exigiendo la victoria. Acá no hay de otra que ganar todo. Conociendo el mundo Junior sé que se quiere buscar la gloria eterna y estamos preparándonos para eso, ir a pelear la Copa Libertadores", explicó.