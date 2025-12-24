¿Quién es y qué ha ganado Franco Fagúndez? el fichaje cantado en Santa Fe

Independiente Santa Fe terminó el año con buenas sensaciones, el equipo rojo de la capital del país obtuvo el título de Liga BetPlay en el primer semestre del 2025 y además logró avanzar a los cuadrangulares del segundo torneo, un registro que comparado con otros equipos grandes del fútbol colombiano es para destacar.

El conjunto ‘cardenal’ ha dejado a sus hinchas conformes, pero no totalmente satisfechos, pues ya apuntan al 2026 y los desafíos que se presentarán en la siguiente temporada, por eso, se va escuchando información acerca de los refuerzos que tendrá la plantilla de jugadores pensando especialmente en la Copa Libertadores.

Santa Fe ya tendría listo el fichaje de un delantero extranjero

Se trata del uruguayo Franco Fagúndez, atacante de 25 años que actualmente milita en el Santos Laguna del fútbol mexicano y que después de dos años jugando allí estaría listo para emigrar al balompié colombiano, así lo confirmó en las últimas horas el periodista Mariano Olsen de Win Sports, asegurando que Pablo Repetto dio el fichaje como prácticamente cerrado.

Fagúndez tendrá la misión de comandar el ataque de Independiente Santa Fe junto con Hugo Rodallega, recordando que en el ‘León’ se ha presentado varias bajas en zona ofensiva, con las salidas de Harold Santiago Mosquera, Ángelo Rodríguez y Edwar López.

La trayectoria y el palmarés de Franco Fagúndez

El delantero nacido en Montevideo, Uruguay, dio sus primeros pasos como jugador de fútbol en el Montevideo Wanderers (2013-2019), de allí pasó a Danubio (2019) y en enero de 2020 se integró a las formativas del Club Nacional de Football, conjunto donde debutó como profesional en noviembre de 2021.

En ‘El Bolso’ logró una carrera exitosa, pues allí acumuló tres títulos locales en el 2022, conjunto que dejó a finales del 2024 para probar suerte en el fútbol mexicano defendiendo los colores de Santos Laguna, club con el que firmpo contrato hasta diciembre de 2027.