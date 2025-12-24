Colo Colo le quitaría jugador a Santa Fe; Repetto deberá decidir

Más allá de los primeros días de pretemporada, la nueva era de Santa Fe con Pablo Repetto no ha tomado forma. Los directivos y el entrenador uruguayo siguen definiendo posibles fichajes para el 2026 con la posible llegada de Franco Fagúndez, delantero uruguayo que coincidió con Repetto en Nacional de Uruguay.

Santa Fe ha confirmado más bajas que contrataciones para el 2026 con las salidas de Edwar López, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Harold Santiago Mosquera, Ángelo Rodríguez, Yairo Moreno, Jeison Angulo, Juan Daniel Espitia y Juan Camilo Aristizábal, estos dos entrenaron en la pretemporada, pero no seguirán.

Entre esas bajas que se rumoraron apareció la de Joaquín Sosa que debería regresar al Bologna, dueño de su pase. El préstamo termina a finales del 2025, pero, Pablo Repetto quiere contar con el defensor central uruguayo que no terminó de calar de buena manera dentro de la institución.

Pablo Repetto quiere la continuidad del zaguero charrúa para el 2026, pero ya hay otros clubes que pretenden fichar a Joaquín Sosa. El entrenador uruguayo de Santa Fe deberá tomar una decisión si extiende la cesión o, en consecuencia, quedará libre y podría firmar con Colo Colo de Chile que lo quiere.

COLO COLO QUIERE A JOAQUÍN SOSA PARA EL 2026

Los colocolinos se quedaron sin los defensores centrales estrellas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, por lo cual la exigencia ahora de los directivos es encontrar el reemplazo ideal para suplir las salidas del argentino y el chileno. En la carpeta aparece Joaquín Sosa, zaguero central de una estatura prominente que va bien al juego aéreo y que puede jugar de lateral izquierdo si así lo desea el entrenador.

Además de tener que negociar con Santa Fe con un Pablo Repetto que ha demostrado el interés de quedarse con el zaguero central, el Bologna de Italia le pone una para a los interesados, dado que es propiedad del club italiano en estos momentos.

En Santa Fe, el charrúa actuó en 12 partidos desde que llegó a Bogotá por pedido expreso de Jorge Bava. El Bologna podría enredar todo, pero el lunes 29 de diciembre se llevará a cabo una reunión de Colo Colo para empezar a definir qué centrales ficharán para reemplazar a Sebastián Vegas y Emiliano Amor. Sosa entra en la carpeta de opciones.

EL FUTURO DE JOAQUÍN SOSA, UNA INCÓGNITA EN SANTA FE

Parecía que ya era un hecho que se iba, peor llegó una mano aliada. Pablo Repetto quiere coincidir con el central uruguayo para esta competencia y para la Libertadores y los papeles habrían cambiado con el futuro de Joaquín Sosa para el 2026.

De acuerdo con El VBAR de Caracol, Pablo Repetto no estaría para nada convencido con una posible salida de Joaquín Sosa. El nuevo entrenador pretende llegar a un acuerdo con el defensor para mantenerlo en sus planes para el 2026. Así las cosas, el futuro del charrúa de 23 años estaría ligado a Santa Fe, Bologna (dueño de sus derechos deportivos) o Colo Colo que ha demostrado interés en él.