Elogios de Juan David Ríos a los atacantes del Junior: “Son ganadores”

Juan David Ríos atraviesa un momento destacado con Junior de Barranquilla y, tras la más reciente victoria del conjunto rojiblanco, aprovechó para resaltar el peso ofensivo de una plantilla que cuenta con nombres de experiencia como Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez y Guillermo Paiva.

Bacca, el referente de Ríos en Junior: "Es un jugador de mucha trayectoria, es ídolo del club"

En rueda de prensa, el mediocampista explicó su rol dentro del equipo y la importancia de sostener el equilibrio en la mitad de la cancha. “En la mitad de cancha yo soy el que tengo que marcar la diferencia, esa es mi característica, mantenerme bien parado en esa zona del campo, no dejar que se parta el equipo”, afirmó.

Ríos también valoró la capacidad colectiva del plantel para sacar adelante partidos cerrados. “El equipo rival juega muy bien, fue un partido complicado. Se ganó, hay veces que hemos jugado bien y no se consiguieron los resultados. Controlamos el partido, lo hicimos bien”, señaló.

Sin embargo, el momento más llamativo de su intervención llegó al referirse a los atacantes del club. Sobre Bacca, no escatimó elogios: “Es un jugador de mucha trayectoria, es ídolo del club. Nadie desconoce lo que él ha hecho futbolísticamente. Es un jugador de mucha jerarquía, que nos ayuda mucho en el camerino y en la cancha”.

Ríos: "Los equipos rivales al ver a jugadores como Bacca, Muriel, Teófilo, entran con más precaución"

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Además, remarcó el respeto que generan los referentes rojiblancos en los rivales. “Los equipos rivales al ver a jugadores como Bacca, Muriel, Teófilo, entran con más precaución. A mí me tocó cuando los enfrenté. Es bueno contar con ellos, porque en cualquier momento les queda una y la hacen”.

Para Ríos, la presencia de estos nombres eleva la exigencia interna del plantel. “Es muy enriquecedor tener tantos líderes, que siempre van para adelante, que nos apoyan. Son ganadores y eso nos lo inculcan a todos. En este club hay que ser ganadores, eso jerarquiza al club”, sostuvo.

También salió en defensa de Paiva, cuestionado en algunos tramos del semestre. “Paiva es un jugador de mucha jerarquía, por algo ha jugado internacionalmente, ha sido campeón. Ya se le va a dar. Todo es con paciencia, porque el tiempo de Dios es perfecto”.

El volante aseguró que aún puede aportar más. “No estoy conforme, porque vienen más encuentros. Tengo que hacerlo bien porque tengo grandes compañeros. Puedo dar más y ayudarle más al equipo en el objetivo final que es clasificar en la Libertadores y quedar campeones de la Liga”, concluyó.