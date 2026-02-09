“Tampoco es que hayan hecho magia” Jorge Arias habla del cambio en Millonarios

Millonarios sumó un punto en su visita al Deportivo Cali, un juego lleno de expectativas y de necesidades, el jugador Jorge Arias habló luego del juego en Palmaseca y además de darle crédito al nuevo técnico, también dedico un extracto a destacar el trabajo que se hizo de la mano de Hernán Torres.

Defensor de Millonarios destaca el trabajo de su nuevo DT: "creo que este es el camino que debemos seguir para que llegue el triunfo"

Jorge Arias comenzó haciendo referencia a la nueva cara mostrada por Millonarios y a las mejores mostradas en el terreno de juego: “fuimos un equipo bastante intenso a la diferencia de lo que habíamos mostrado, se sacó el cero en la parte defensiva, en la parte ofensiva tuvimos claridad, lastimosamente el fuera de lugar de Leo, unas que otras opciones que no supimos concretar, pero bueno, creo que este es el camino que debemos seguir para que llegue el triunfo”.

Cuando el defensor rescató el empate, también recordó que se ajustaron algunos detalles al trabajo ya realizado: “No, nada, el cambio de intensidad, pues tampoco es que hayan hecho magia, creo que veníamos haciendo unas cosas bien hoy minimizamos esos errores que veníamos haciendo anteriormente”.

Jorge Arias fue específico, asegurando que esperan transmitir la solidez a sus delanteros: “Esperemos seguir por esa senda como decía anteriormente, los compañeros arriba ya van a convertir y la confianza de nosotros desde atrás se la tenemos que brindar sacando el cero”.

El defensor, que en ocasiones lleva la cinta de capitán cuando no están los grandes referentes del plantel, destacó el trabajo que empezó a hacer su nuevo entrenador: “el profe tiene unos conceptos muy buenos, como te digo, en las sesiones de entrenamiento vamos a ir tomándole ritmo creo que el partido hoy fue muy intenso, por eso muchos jugadores terminamos cansados, inclusive alcancé a encalambrarme”.

Jorge Arias habla de Fabián Bustos: "comenzamos a hacer ese nivel que profe quiere mostrar "

La responsabilidad con los resultados es evidente, los hinchas de Millonarios esperan la primera victoria del equipo, quienes apenas suman dos puntos de quince posibles: “Nada, seguir trabajando, tomar la idea del profe lo más rápido posible para salir de este bache también que queremos comenzar a ganar”.

El campeonato ya arrancó y Millonarios no despega, la urgencia de resultados llama la atención: “la seguidilla de partidos que se vienen va a ser importante descansar, hacer buenos entrenamientos, el profe más o menos sabe cómo llevar las cargas. Esperemos, como te digo, tomarle el ritmo, subir el nivel, creo que hoy comenzamos a hacer ese nivel que profe quiere mostrar y de aquí para arriba”.