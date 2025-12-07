Fortaleza cumplió con una campaña histórica y lo celebró por lo alto

Fortaleza FC cerró el segundo semestre de 2025 como el mejor de su historia. Por primera vez, el club bogotano clasificó a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, consolidando un proyecto deportivo que empieza a dar resultados en la máxima categoría.

Lea también Luisa Agudelo saldrá del Cali y jugará en un equipo 'top'

En medio de ese gran momento institucional, los Amix presentaron el pasado miércoles 3 de diciembre su alianza con la marca de gorras New Era, en un evento que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Techo.

El acuerdo representa la incursión de la marca en el fútbol profesional colombiano, un paso importante tanto para el club como para el mercado de indumentaria deportiva en el país, que empieza a abrirse a nuevas propuestas de diseño ligadas al balompié local.

Según explicó Santiago Cifuentes, gerente de la marca en Colombia, la alianza busca conectar el fútbol con la cultura urbana, apostándole a una identidad que combine deporte, estilo y nuevas formas de expresión entre los hinchas.

La primera colección que surge de esta unión tendrá un carácter limitado, ya que contará con 2.000 unidades disponibles en el mercado colombiano, un detalle que le da un componente especial a los productos.

Además, se confirmó que los artículos ya se encuentran a la venta tanto en las tiendas físicas como en la plataforma virtual, lo que permitirá a los aficionados acceder fácilmente a esta nueva línea.

Lea también Confirmados los diez clásicos de la Liga BetPlay 2026

Desde la dirigencia del club se valora esta alianza como un paso más en su proceso de crecimiento, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo institucional y comercial.

Así, Fortaleza FC sigue ampliando su impacto más allá de la cancha, respaldado por el mejor semestre de su historia y ahora también por una alianza que marca un hito en la relación entre el fútbol colombiano y la moda deportiva global.