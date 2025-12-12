Los dos arqueros extranjeros que están en la mira de Atlético Nacional

Atlético Nacional ya empieza a mover fichas de cara a la temporada 2026 y una de las posiciones que revisa con atención es la del arco. Desde la dirigencia habría inquietud por el rendimiento reciente de sus porteros.

Según informó El Parche del Fútbol, de Alerta Bogotá, el club verdolaga tiene dos guardametas en la mira para reforzar esa zona del campo. Ambos nombres ya estarían sobre la mesa de los directivos.

Los dos arqueros que suenan para Nacional

Se trata del paraguayo Roberto Junior 'Gatito' Fernández y del brasileño Jean Fernandes Filho, dos arqueros que actualmente militan en Cerro Porteño de Paraguay.

Gatito Fernández, de 37 años, es un portero con amplia experiencia internacional y recorrido en Selección Paraguay, además de varios títulos en el fútbol paraguayo.

Por su parte, Jean Fernandes, de 30 años, también cuenta con nacionalidad paraguaya y se ha consolidado como una de las alternativas habituales en el arco del cuadro azulgrana.

La información señala que Nacional estaría evaluando perfiles con recorrido y jerarquía, pensando en darle mayor solidez a una posición clave para el próximo proyecto deportivo.

En ese contexto, David Ospina, Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo y Luis Marquínez no estarían generando la seguridad esperada en la cúpula directiva del club.

Por ahora no hay negociaciones oficiales confirmadas, pero el interés refleja que Atlético Nacional planea ajustes importantes de cara al 2026, comenzando por el arco.